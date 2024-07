Marvel et le Multivers ont signé « la mort de la narration » selon ce réalisateur passé par les X-Men

Selon ce réalisateur pourtant passé chez les X-Men, le Multivers serait « l’ennemi de la narration », notamment en ce qui concerne l’univers cinématographique de Marvel.

Deadpool & Wolverine a finalement débarqué dans nos salles sombres, et le film de Shawn Levy espère bien frapper un grand coup avec sa formule mélangeant deux des héros les plus iconiques de Marvel, un propos très méta et une utilisation limite excessive du Multivers. En effet, après un début de phase 5 décevant pour le MCU, il est vital pour la firme super-héroïque que Deadpool 3 fonctionne, et surtout qu’il prépare le terrain pour les nombreuses productions à venir.

Mais justement, alors que la scène post-générique de Deadpool 3 annonce le futur de Marvel, un nom bien connu de l’industrie a récemment évoqué le Multivers au cinéma en le qualifiant de « mort de la narration », ce qui est assez ironique puisque le monsieur a lui-même bossé chez Marvel.

Multivers, Marvel et des histoires pourries

Même si on aime bien travailler pour de grosses franchises, ça ne veut pas nécessairement dire qu’on est fan des univers étendus. James Mangold le prouve bien, lui qui a notamment réalisé deux films X-Men, Wolverine : Le Combat de l’immortel en 2013 et Logan en 2017, ainsi qu’Indiana Jones 5. En interview avec Rolling Stone, le cinéaste américain a ainsi donné son avis sur le Multivers au cinéma, et on peut dire qu’il est loin d’être tendre :

« Je ne fais pas de Multivers […] C’est même bizarre que j’aie travaillé dans ce genre de monde [via l’univers X-Men] parce que je n’aime pas la construction d’univers à plusieurs films […]. C’est l’ennemi de la narration. La mort de la narration. Les gens s’intéressent plus à la façon dont les Legos se connectent qu’à la façon dont l’histoire se déroule devant nous. Pour moi, l’objectif a toujours été de faire quelque chose d’unique avec un film et ses personnages. Pas de vous faire penser à un autre film ou à un truc caché ou autre chose, ce qui est un acte intellectuel, pas un acte émotionnel. Vous voulez que le film fonctionne sur un plan émotionnel. »

Il a pas dû aimer voir Laura dans Deadpool & Wolverine

Ne vous attendez donc pas à voir Joaquin Phoenix en Johnny Cash dans A Complete Unknown, le prochain biopic de James Mangold centré sur Bob Dylan (cette fois, ce sera Boyd Holbrook qui jouera le chanteur de country). Cela étant dit, le monsieur ne semble pas non plus rechigner à l’univers des superè-héros pour autant.

Après tout, il s’est déjà porté volontaire pour réaliser le Swamp Thing du DCU mené par James Gunn. On sait juste désormais qu’il évitera probablement de nous livrer une intrigue simplement remplie de fan-service et sans enjeux. Et ce d’autant plus après ce que Marvel a fait du personnage de Wolverine dans Deadpool 3.