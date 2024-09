Martin Scorsese en pause : ses deux prochains films sont repoussés pour d’obscures raisons

Alors que Martin Scorsese avançait sur son film A Life of Jesus et son biopic Sinatra, les deux ont vu leurs dates de tournage retardées.

Décidément, Jésus a la cote chez les grands réalisateurs américains. Alors que Mel Gibson planche à une suite de son controversé La Passion du Christ et que Terrence Malick est depuis plus de cinq ans en post-production de The Way of the Wind, autre film consacré au prophète, Scorsese est aussi censé s’occuper de son prochain film racontant la vie de l’homme de Nazareth, A Life of Jesus (adapté du roman de 1973 de Shūsaku Endō). Le réalisateur revient ainsi à un sujet qu’il avait déjà abordé en 1988 avec La Dernière Tentation du Christ.

Cette nouvelle exploration en terrain connu devrait être un voyage expérimental dans la tête du réalisateur (si on a bien compris). Mais depuis 2009, le réalisateur de Killers of the Flower Moon prépare aussi un biopic sur Frank Sinatra, sobrement intitulé Sinatra, et dans lequel l’acteur fétiche de Scorsese, Leonardo Di Caprio, devrait incarner le chanteur. Malheureusement, alors qu’il était déjà question que Scorsese abandonne son film de pirates Les Naufragés du Wager, ses autres projets se retrouvent décalés pour longtemps.

A lire aussi The Devil in the White City : la série de Scorsese et DiCaprio n’est pas morte

Scorsese portant sa croix (A Life of Jesus et Sinatra)

Jésus et Sinatra, même combat

Martin Scorsese a de plus en plus de mal, comme d’autres figures du Nouvel Hollywood, à faire produire ses films. Ces dernières années, il s’est donc appuyé sur les plateformes pour financer et diffuser ses œuvres (Netflix pour The Irishman et son documentaire Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, Apple TV+ pour Killers of the Flower Moon, Fox Nation pour une future série en 8 épisodes appelée Martin Scorsese Presents: The Saints).

Mais cette solution n’est peut-être plus la bonne, puisque Variety rapporte que The Life of Jesus et Sinatra ont vu leur tournage décalé indéfiniment. En répétant l’expérience d’un film religieux adapté d’un roman de Shūsaku Endō, comme ça avait été le cas en 2016 avec Silence, Scorsese a-t-il du mal à convaincre les financeurs ? Le film avec Andrew Garfield et Liam Neeson avait en effet été un échec retentissant au box-office.

C’est quand même plus classe que chez Mel Gibson

Toutefois, aucune raison claire n’est aujourd’hui avancée pour expliquer les atermoiements dont souffre les tournages du réalisateur. Dans le cas de Sinatra, qui viendrait s’ajouter à la liste des biopics mis en scène par Scorsese (après Raging Bull, Aviator, Le Loup de Wall Street…) et qui devrait aussi compter Jennifer Lawrence au casting, aucun studios n’est encore officiellement rattaché au projet (malgré les rumeurs impliquant Apple ou Sony). L’aval de Tina Sinatra, fille du chanteur, n’est pas non plus confirmé. Le film, qui devait initialement sortir en novembre, n’a plus de date de sortie.