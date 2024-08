The Devil in the White City : la série de serial killer de Scorsese et DiCaprio n’est pas morte

Après être passée par tous les états, on a appris que la série de Martin Scorsese et de Leonardo DiCaprio intitulée The Devil in the White City était toujours en préparation.

Des projets maudits, ce n’est pas ce qui manque à Hollywood. Récemment, on peut par exemple penser au bordel du film de vampires Blade, que Marvel et Mahershala Ali ont énormément de mal à concrétiser depuis 2019. Toutefois, ils ne semblent pas prêts à abandonner le projet malgré les départs de deux réalisateurs et les nombreuses réécritures du scénario. Et c’est aussi ça la beauté de l’industrie hollywoodienne : rien n’est jamais vraiment mort.

Ainsi, The Devil in the White City, ce film de serial killer tiré du roman éponyme d’Erik Larson avait été abandonné avant de se muter en possible série. Produit par Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, ce projet d’adaptation a connu de nombreux rebondissements depuis plus de 10 ans, perdant acteurs, réalisateurs et sociétés de production. À tel point qu’on se demandait si elle y survivrait. Mais selon l’une des productrices, The Devil in the White City est toujours en préparation.

« C’est pas grave mec, il va finir par sortir ton machin«

Le Diable (de l’adaptation) dans la Ville Blanche

De passage chez Deadline, la productrice Stacey Sher, qui fait donc partie de l’équipe de The Devil in the White City, est rapidement revenu sur l’état de la série en expliquant qu’elle était toujours d’actualité :

« Je suis toujours impliqué. J’espère [qu’on pourra la voir bientôt]. Ce n’est pas imminent, mais ce n’est pas non plus très loin. […] Rick [Yorn], Leo [DiCaprio], Jen [Davisson] et Monsieur Scorsese sont aussi toujours présents. »

Une déclaration qui, sans être vraiment rassurante, nous apprend au moins que le projet tient toujours malgré ses nombreux obstacles. Elle confirme également les présences de Martin Scorsese et de Leonardo DiCaprio (assez logique puisque c’est lui qui a acquis les droits de l’adaptation en 2011), ainsi que celles des producteurs Rick Yorn et Jennifer Davisson.

« Calme toi, ça va aller«

Malheureusement, on n’en sait pas véritablement plus sur The Devil in the White City, que ce soit au niveau du casting ou de son réalisateur. Pour rappel, Keanu Reeves et Todd Field avaient été engagés en 2022, respectivement en tant qu’acteur principal et metteur en scène, mais les deux hommes avaient finalement quitté le navire à peine quelques mois plus tard.

Reste que Martin Scorsese a confié début août, lors d’un Q&A, qu’il travaillait actuellement sur une mini-série. Plus encore, il a expliqué regretter de ne pas avoir réalisé lui-même la série Vinyl dont il était le producteur. Peut-être que le cinéaste évoquait entre les lignes The Devil in the White City et qu’il réalisera la série lui-même ? Cela semble peu probable, mais sait-on jamais. Affaire à suivre.