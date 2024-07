Madame Web : pourquoi le film a fait un si gros flop ? Cette actrice pense avoir la réponse

Emma Roberts, présente dans Madame Web, est récemment revenu sur l’échec du film et a tenté d’expliquer son énorme flop.

Même si le navet Madame Web fait un carton incompréhensible sur Netflix, il sera difficile d’oublier que le film de S.J. Clarkson a été un échec critique et financier retentissant (seulement 100 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 80 millions). Au-delà de ça, le long-métrage porté par Dakota Johnson est un véritable aveu de faiblesse pour le genre des films de super-héros, déjà mis à mal par la fin du DCEU et les derniers échecs du MCU (The Marvels, Ant-Man 3).

Et tandis que certains se fichent du mega-bide de Madame Web (notamment Sydney Sweeney), d’autres cherchent encore à l’heure actuelle à expliquer ou excuser ce raté. L’une des actrices l’a d’ailleurs évoqué en interview, et elle pense même avoir trouvé la raison de son échec.

Madame surfe trop sur le Web

De passage chez Variety, l’actrice Emma Roberts (qui joue la mère de Spider-Man dans Madame Web) a donc évoqué l’échec du film et l’a notamment attribué à la culture d’Internet :

« Je n’ai pas peur de l’échec ou des gens qui ont des avis négatifs sur ce que j’ai pu faire. Personnellement, j’ai vraiment adoré Madame Web. J’ai vraiment apprécié le film. J’ai trouvé que tout le monde était génial. Je pense que la réalisatrice, S.J. Clarkson, a fait un travail incroyable. C’est la raison pour laquelle je voulais faire ce film. S’il n’y avait pas eu la culture d’Internet, que tout aujourd’hui peut être tourné en dérision, devenir une blague ou un meme, je pense que l’accueil du film aurait été différent. Et c’est ce qui me dérange le plus aujourd’hui : les gens se moquent de tout maintenant, tout est une blague ! »

Si t’arrêtais avec tes memes et tes GIFs sur Internet aussi !

Emma Roberts a également noté que le succès d’un film nécessitait surtout de la chance, soulignant donc à demi-mot que c’était peut-être ce qui avait manqué à Madame Web pour réussir :

« Des choses fonctionnent, d’autres ne fonctionnent pas. Tout le monde aime faire comme si on pouvait prédire ce qui va marcher ou non. La vérité, c’est que vous ne pouvez pas. Il y a des films qui se plantent au box-office et explosent plus tard sur TikTok. D’autres qui font un carton et quand vous les voyez, vous vous dites : « Ça, ça a marché ? » Il n’y a pas de secret. Il s’agit de faire quelque chose de bien et de le faire au bon moment. Tout le reste est un vœu, une prière. »

C’est donc lui le fameux méchant du film, Internet

Une analyse qui ne sera sans doute pas partagée par grand monde… Si on certains films sont d’immenses échecs malgré leur qualité, ce cas ne s’applique pas vraiment à Madame Web. Le long-métrage de S.J. Clarkson n’a en effet pas uniquement reçu des retours négatifs du public, mais bel et bien de la presse en général, le décrivant comme l’un des pires films de super-héros. Ce flop s’explique donc peut-être par une seule et bonne raison : Madame Web était bien trop mauvais pour mériter d’être un succès. Simple et efficace.