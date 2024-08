The Monkey : un teaser sanglant pour le film d’horreur adapté de Stephen King du réalisateur de Longlegs

Après Longlegs, Osgood « Oz » Perkins revient déjà avec The Monkey, qui s’est dévoilé dans un court teaser.

Le thriller horrifique avec Nicolas Cage a été une vraie petite bombe dans les salles. La création d’Oz Perkins, portée par un marketing intrigant et forte de son ambiance pesante, a tout renversé sur son passage. Le film a fait parler de lui, au point où même Guillermo del Toro a adoré Longlegs, et Oz Perkins s’est (enfin) attribué une place sur le radar de nombreux fans d’horreur.

Il faut dire que le long-métrage avec Maika Monroe a été un véritable succès. En effet, pour moins de 10 millions de dollars de budget, il a rapporté la jolie bagatelle de 96,2 millions dans le monde, c’est simple Longlegs a même dépassé Furiosa au box-office américain. Les regards sont donc rivés vers le prochain trip horrifique du metteur en scène : The Monkey, qui vient de se dévoiler dans un court teaser.

A lire aussi Notre critique de Longlegs

Oz Perkins est prêt à nous rendre singe

Adapté du roman du même nom de Stephen King, The Monkey conte l’histoire des jumeaux Bill et Hall, tout deux campés par Theo James (la série The Gentlemen) qui trouve un vieux jouet en argent de leur père dans le grenier de leur maison d’enfance. Alors qu’une série de morts sanglantes commence, les frères décident de jeter le jouet et de continuer leur vie, s’éloignant l’un de l’autre au fil du temps. Lorsque les morts reprennent, les jumeaux doivent se retrouver pour détruire le singe une bonne fois pour toutes.

Le teaser du film produit par James Wan (Conjuring, Saw) ne dévoile pas énormément d’éléments autour de l’intrigue, mais donne encore une fois le ton sur l’ambiance du film. Vu le combat annoncé, The Monkey devrait être un peu plus rempli d’action et un Theo James ensanglanté en fin de teaser nous confirme que les morts devraient être impressionnantes.

Quelqu’un a une lingette ?

Perkins a en tout cas déclaré dans le podcast Boo Crew Podcast que son film sera très différent de son dernier thriller :

« Il ressemblera davantage à Misery, Creepshow, Gremlins ou à Le Loup-garou de Londres. Ça ne ressemblerait pas du tout à Longlegs. Pour moi, si vous faites un film sur un jouet singe, vous pouvez être sérieux. Mais une grande partie de la nouvelle de King est drôle et nostalgique. On a essayé de faire un film qui ressemble un peu plus à quelque chose de la fin des années 80 et des années 90. C’est un peu comme si Robert Zemeckis avait pris un petit peu d’acide et avait fait un film de Stephen King sur un singe en peluche.«

Au casting, on retrouvera du joli monde, comme Tatiana Maslany (She-Hulk), Elijah Wood, Colin O’Brien (Wonka), Rohan Campbell (The Hardy Boys) et Sarah Levy (Schitt’s Creek). Cet intrigant The Monkey arrivera le 19 février 2025 dans nos salles.