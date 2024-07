La Plateforme 2 : Netflix balance la bande-annonce inattendue de la suite de son thriller

Netflix vient de diffuser la première bande-annonce pour La Plateforme 2, suite du thriller claustrophobique sorti pendant le confinement de 2020.

Sorti en 2020, en pleine période de confinement sur Netflix, La Plateforme, production espagnole entre thriller et épouvante, avait résonné de façon très étrange avec l’actualité du moment. Entre effet de mode et effet de masse, le film réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia s’était rapidement hissé dans le top 10 des films les plus regardés sur Netflix.

Annoncé en mai 2023, La Plateforme 2 a également été réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia. On retrouvera dans les rôles principaux Milena Smit (La Petite Fille sous la neige), Hovik Keuchkerian (Bogota de La Casa de Papel) et Natalia Tena (Osha de Game of Thrones). Netflix a diffusé une première bande-annonce brutale pour cette œuvre sociale et horrifique, qui s’annonce tout aussi radicale que le précédent volet.

Entrée, plat, décès.



LA PLATEFORME 2, la suite du film phénomène espagnol, le 4 octobre. pic.twitter.com/0X7VSz2fSh — Netflix France (@NetflixFR) July 11, 2024

La Plateforme 2, ou comment rendre l’humanité encore pire ?

La bande-annonce s’ouvre sur une séquence presque digne d’un giallo de l’âge d’or : avec ce que l’on devine être un corps humain ficelé dans des draps (ou plutôt dans une nappe vue l’ambiance locale), qui chute lourdement d’étage en étage, en se disloquant. Une immense colonne de lumière rouge crève l’obscurité dans un instant suspendu. Puis des morceaux de chair tombent sur le sol, ramassés par des mains avides, laissant entendre que ça y est, le diner est servi.

Malgré le fait que la courte bande-annonce laisse à penser que le film contiendra plus de scènes d’actions, les thèmes du premier film devraient être évidemment réutilisés. Cannibalisme et violence (visuelle et morale) seront de la partie. Mais c’est surtout sur la critique sociale virulente envers le capitalisme et les excès d’une société dans laquelle les êtres humains sont devenus incapables de se satisfaire de ce qu’ils possèdent que l’on attend le film de Galder Gaztelu-Urrutia.

Réunion au sommet chez Netflix

Soleil Vert

Dans La Plateforme 2,le concept reste le même : à savoir une immense tour où une plateforme remplie de nourriture descend d’un étage toutes les deux minutes, chaque résident ne disposant que de ce temps pour se nourrir des restes qu’auront laissés les habitants de l’étage supérieur. Plus on est haut dans la Tour, plus la vie est douce. Plus on est en bas, plus on se rapproche de l’enfer. Toutefois, il ne sera plus question de suivre le parcours de Goreng (héros du premier opus), qui avait volontairement rejoint la Tour, et de son compagnon de détention, Trimagasi.

Ce second film devrait s’appuyer sur la dynamique existant entre les personnages de Milena Smit et Hovik Keuchkerian, tout en développant de nouveaux enjeux. Des jeux de pouvoir se mettront en place dans la Tour, alors qu’un personnage inconnu tente d’en prendre le contrôle et d’y imposer de nouvelles lois afin de lutter contre cette méthode d’alimentation tordue et despotique.

Comme Cube, mais version mille-feuille

On espère que cette suite ira plus en profondeur dans la mythologie établie par le premier film La Plateforme. Le film de 2020 avait laissé de très nombreuses questions en suspens : qui dirige cette administration sadique ? Comment l’humanité en est-elle arrivée là ? Y’a-t-il ne serait-ce qu’un but à tout cela, ou est-ce un spectacle dont se délectent des spectateurs extérieurs ? Est-ce la même tour, ou une autre ? Et surtout, comment le réalisateur va-t-il réussir à articuler ce second film avec la fin cryptique du précédent opus ?

La Plateforme 2 sera disponible sur Netflix le 4 octobre prochain, et tentera de renouer avec l’immense succès du précédent film, alors que l’effet confinement est désormais loin derrière nous.