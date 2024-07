Justice League : Zack Snyder annonce que ce n’est pas fini et que le film aura droit à une sortie ciné

Trois ans après la sortie de sa version de la Justice League, Zack Snyder n’en a toujours pas fini avec son film.

En lançant l’univers cinématographique de D.C. avec Man of Steel en 2014, Zack Snyder a de suite été désigné comme une des têtes pensantes de ce monde connecté. Est ensuite arrivé Batman V. Superman, et quelques films plus tard, Justice League. Un long-métrage tronqué dont il n’était que le réalisateur partiel, suite à son retrait à cause de problèmes personnels, et pour lequel il a bataillé des années avant d’avoir sa fameuse Snyder’s Cut.

Sortie en 2021 suite à une campagne massive de fans, la Snyder’s Cut est longue de 4h et le cinéaste a même obtenu du budget supplémentaire (environ 70 millions de dollars selon différentes sources) pour finir son projet. Sauf qu’apparemment, tout ça ne suffit pas. En effet, malgré la fin du DCEU et le démarrage prochain du DCU de James Gunn et Peter Safran, Zack Snyder fouine toujours un peu du côté de DC, au point où il a encore des annonces à faire autour du film.

Les fans de Snyder accourant à chaque mention du réalisateur

La Justice League de Snyder, enfin au cinéma ?

En 2021, quand la version de la Justice League du réalisateur est sortie, c’est sur HBO Max que ça s’est passé. Le monde traversait encore une période compliquée, une pandémie, et Warner n’avait surement pas envie de mettre dans des salles à peine en train de rouvrir un film qui contredisait tout le reste de son univers connecté déjà bien mal en point.

Mais alors que le reboot du monde cinématographique DC est sur le point d’arriver, et ce dès cette année avec la série Creature Commandos, le réalisateur a fait une annonce relativement cryptique sur le réseau social Vero.

« Vous voulez voir ZSJL [Zack Snyder’s Justice League] sur grand écran… restez à l’écoute pour connaître la date »

La justice pour Snyder ?

Alors, évidemment, rien n’est connu autour de cette vague annonce, mais il serait étonnant de voir Batman, Superman et consorts débarquer dans les salles de cinéma aux quatre coins du monde. Ce qui est plus probable, c’est que le réalisateur parle d’une sortie très limitée, dans quelques salles au Etats-Unis, le temps d’un week-end, voir même d’une simple séance organisée avec un cinéma partenaire.

Dans tous les cas, le film de 4h devrait être diffusé sur grand écran, mais il y a très peu de chance qu’il passe par chez nous. Mais avec Snyder, on ne sait jamais : il a peut-être réussi à organiser une sorte de tournée mondiale de projections, avec un question-réponse en sa présence. Après tout, il a bien réussi à avoir des versions longues pour ses Rebel Moon.