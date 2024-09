Après Joker 2, ces méchants de Batman vont avoir leur film (avec un scénariste de Marvel)

Après Joker 2 (titré Folie à Deux) et The Penguin, DC annonce un film qui réunit deux excellents méchants de l’univers Batman.

Les méchants DC règnent sur l’actualité. Entre le spin-off sériel (réussi selon Antoine…) The Penguin et l’arrivée toute prochaine de Joker: Folie à Deux, le Chevalier Noir a du pain sur la planche. Et alors que la Warner et Matt Reeves ont récemment annoncé une bonne nouvelle sur l’avancée de leur The Batman 2, le DCU de James Gunn et Peter Safran prépare un autre projet sur des méchants de l’univers Batman.

Après Joker, une autre Folie à deux

En effet, d’après le Hollywood Reporter, DC Studios travaillerait sur un film qui réunirait les méchants Bane et Deathstroke. Si aucun nom de réalisateur n’a été évoqué par le média américain, la filiale de Warner Bros. Discovery développerait un scénario signé Matthew Orton. Le bonhomme est un habitué des super-héros puisqu’il a coécrit le prochain Captain America, sous-titré Brave New World. Il a également été producteur consultant de la série Moon Knight, dont il a aussi scénarisé un épisode.

Pour rappel, Bane est un antagoniste plutôt récent dans l’histoire de Batman, puisqu’il a été créé au début des années 1990 par Chuck Dixon et Graham Nolan. Néanmoins, il fait partie des plus marquants des comics, notamment grâce à l’arc Batman : Knightfall, où il s’y impose comme l’un des ennemis les plus dangereux du super-héros.

Bane dans The Dark Knight Rises (en haut) et Deathstroke dans Justice League (en bas)

Deathstroke, quant à lui, a été créé par Marv Wolfman et George Pérez, en 1980. C’est à l’origine un ennemi des Teen Titans, avant de devenir un antagoniste de Batman à part entière. À noter que Bane est déjà apparu au cinéma à deux reprises : dans Batman & Robin (joué par Jeep Swenson et Michael Reid McKay) et The Dark Knight Rises (Tom Hardy). Dans le DC Extended Universe, Deathstroke aurait dû avoir un rôle plus important.

En l’état, il apparait dans la scène post-générique du Justice League de 2017 et un peu plus longuement dans la Zack Snyder’s Justice League, sous les traits de Joe Manganiello. Il devait être le principal antagoniste de The Batman, quand Ben Affleck chapeautait encore le projet. Aussi, un long-métrage Deathstroke réalisé par Gareth Evans devait voir le jour. Aucun détail n’a été dévoilé sur l’intrigue de ce film sur Bane et Deathstroke. En attendant d’en savoir plus, rappelons que Joker : Folie à Deux débarquera dans nos salles obscures ce mercredi 2 octobre.