Horizon : Kevin Costner explique la fin du Chapitre 1 et son impact sur la suite de sa saga

En attendant la deuxième partie de sa fresque épique, Kevin Costner est revenu sur la fin d’Horizon : Une saga américaine et son choix particulier. Attention spoilers.

On l’a déjà dit à maintes reprises, mais Horizon est un film projet hors-norme. Bien des années après Danse avec les loups et Open Range, voir Kevin Costner réinvestir le western en tant que réalisateur a quelque chose d’inespéré, surtout au vu du manque de popularité du genre depuis une vingtaine d’années.

Pour ne pas se faciliter la tâche, le cinéaste a décidé de faire de cette “saga américaine” une fresque au long cours, au point d’investir une partie de sa fortune personnelle dans la réalisation des deux premiers volets, alors même qu’il prévoit une tétralogie.

Néanmoins, notre critique du western indigeste de Kevin Costner a été déçue par le trop-plein du film et son écriture de série télévisée, alternant entre de nombreuses sous-intrigues. Pour le moment, Horizon est surtout une longue introduction, qui ne connecte même pas ses personnages avant sa suite. Un choix étonnant, mais justifié selon son réalisateur.

Quel horizon pour Horizon ?

En effet, de notre point de vue, la fin du chapitre 1 manque d’une vraie prise de position quant à l’évolution de ses protagonistes, ou d’un cliffhanger pour appâter le chaland. En lieu et place, il faut se contenter d’un montage quelque peu arbitraire des images du chapitre 2. Au micro de Screenrant, Kevin Costner a expliqué que ce final est en accord avec sa note d’intention : faire de l’histoire et de son rythme la priorité.

“Je ne voulais pas créer un cliffhanger, parce que ce n’est pas ce qu’il fallait faire, à mon avis. Ce qui doit arriver dans le 2 a été tourné. Je l’ai vu, et c’est un film plus dur. Ça ne devient pas plus facile pour ces personnages. C’est une avancée de 200-300 ans à travers le pays, et beaucoup l’ont faite centimètre par centimètre. C’est pour ça que je prends mon temps, et je le fais au travers de l’histoire de ces gens. On va en arriver à ma fusillade, mais pas au prix de l’histoire. Je pense qu’elle peut rester tout aussi captivante, et c’est important pour moi.”

La fusillade en question

Kevin Costner fait référence à une scène très vite mise en valeur dans les bandes-annonces d’Horizon, où son personnage tire sur de mystérieux adversaires après une poursuite à cheval. Beaucoup pensaient que cette séquence serait l’un des morceaux de bravoure du chapitre 1, mais il semblerait qu’il faille attendre sa suite pour assister à cette scène d’action.

En tout cas, le point de vue du réalisateur confirme le but de cette première partie : introduire son contexte et ses nombreux protagonistes pour ensuite croiser les destins et les situations. Au moins, on ne pourra pas reprocher à Costner le jusqu’au-boutisme de sa démarche, aussi casse-gueule soit-elle. Pour rappel, Horizon – Chapitre 1 est en salles depuis le 3 juillet. Le chapitre 2 sortira sur les écrans français le 11 septembre 2024.