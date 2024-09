Le Grand Ecran Large : Sunshine, ou le bide injuste d’un grand film de SF

Ecran Large vous donne rendez-vous le 25 octobre 2024 à Paris au Club de l’étoile pour (re)découvrir Sunshine, réalisé par Danny Boyle.

Ça faisait longtemps, mais Le Grand Ecran Large est bien de retour au Club de l’étoile, à Paris. Le principe ? Organiser une séance de cinéma – suivie d’une animation – autour d’une œuvre qui nous passionne, pour pouvoir en discuter dans la joie et la mauvaise foi.

Et parmi les films qui reviennent souvent dans les conversations de la rédaction, il y a Sunshine, réalisé par Danny Boyle et écrit par Alex Garland. On est donc très heureux de revenir en fanfare avec cette séance le 25 octobre 2024 (et en 35mm), pour laquelle vous pouvez réserver vos places.

LE BIDE INJUSTE DE SUNSHINE

Sunshine est arrivé en 2007, un an avant le succès phénoménal et les 8 Oscars de Slumdog Millionaire, dont meilleur réalisateur pour Danny Boyle. Autant dire qu’il a rapidement été oublié, surtout après son échec absolu au box-office (même pas 35 millions pour un budget officiel de 40 millions).

Pourtant, Sunshine avait tout pour attirer l’attention : un pitch de film catastrophe que Roland Emmerich et Michael Bay n’auraient pas renié, un glissement vers le film d’horreur à la Alien, un scénariste devenu depuis une personnalité de premier plan (Alex Garland, passé derrière la caméra avec Ex Machina, Annihilation, Men et Civil War), et un casting devenu encore plus spectaculaire depuis (Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh, Rose Byrne, Hiroyuki Sanada...).

Quelques Oscars dans cette image, depuis

Le film a beau avoir gagné une place dans le cœur des fans de SF au fil des années, notamment grâce à la BO formidable de John Murphy et Underworld, Sunshine est resté en travers de la gorge de ses papas. Danny Boyle s’est juré de ne plus refaire de science-fiction, et Alex Garland n’y voit que la somme de problèmes non résolus, à cause des désaccords sur la vision.

De cette douleur est pourtant né un film de SF passionnant et hors-normes, qui prend le pari de mêler la grande aventure hollywoodienne et de grandes réflexions existentielles. De quoi en faire un objet de fascination à très grand spectacle.

On vous donne donc rendez-vous le vendredi 25 octobre 2024 à partir de 19h30 (pour un petit apéro d’avant-séance), au Club de l’étoile à Paris (14 rue Troyon, 75017 Paris).