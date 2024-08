Gladiator 2 : Denzel Washington en dit plus sur son retour chez Ridley Scott

De retour dans le Gladiator 2 réalisé par Ridley Scott, l’acteur Denzel Washington évoque sa nouvelle collaboration avec le cinéaste.

Si, en presque cinquante ans de cinéma, la carrière de Denzel Washington a été accompagnée par de grands cinéastes (Alan J. Pakula, Jonathan Demme, Robert Zemeckis), deux collaborations ont particulièrement marqué sa filmographie : celle avec Spike Lee et celle avec Tony Scott. Avec le second, il ne tournera pas moins de cinq films, dont USS Alabama, Man on Fire et Déjà vu.

Denzel Washington dans Gladiator 2

Gladiator 2, la nouvelle collaboration Washington/Scott

Denzel Washington et Tony Scott ont partagé une certaine alchimie durant une quinzaine d’années, jusqu’à la mort prématurée du cinéaste en 2012. Fin 2024, le comédien sera dans le très attendu Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott, le frère de Tony. Lors d’un entretien avec le média Empire, Denzel Washington a évoqué sa collaboration avec les deux frères cinéastes, mais aussi les raisons de son retour devant la caméra du réalisateur de Blade Runner, plus de quinze ans après leur première collaboration (American Gangster, 2007) :

« Il ne me reste que très peu de films à faire qui m’intéressent vraiment. Je dois être attiré par le cinéaste et Ridley m’a énormément inspiré. Nous avons eu une excellente première collaboration, et nous nous retrouvons aujourd’hui. Il est passionné. Il est plein de vie et d’enthousiasme pour chacun de ses films. C’est une source d’inspiration. Nous voudrions tous ressembler à ça à 86 ans. »

Denzel Washington dans American Gangster

Pour rappel, aux côtés de Denzel Washington, Gladiator 2 réunit à son casting les excellents Paul Mescal (Normal People, Aftersun), Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) et Connie Nielsen (Gladiator, Wonder Woman). Le scénario du film est signé David Scarpa (Le Jour où la Terre s’arrêta version 2008, Napoléon) et Peter Craig (The Batman, Top Gun : Maverick) et sa photographie John Mathieson (Gladiator, Logan).

Gladiator 2 sortira dans nos salles de cinéma françaises le 13 novembre prochain. À noter que Denzel Washington sera prochainement dans le remake réalisé par Spike Lee du chef-d’œuvre d’Akira Kurosawa, Entre le ciel et l’enfer.