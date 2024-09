Gladiator 2 : une bande-annonce plus épique que jamais pour le retour de Ridley Scott

Gladiator 2 pourrait bien être l’un des plus gros blockbusters de l’année. Et sa nouvelle bande-annonce montre que Ridley Scott n’a pas lésiné sur l’épique.

S’il y a bien une chose qui impressionne avec Ridley Scott, c’est son rythme soutenu de production. Un an à peine après Napoléon, le réalisateur est de retour avec la suite longtemps fantasmée de Gladiator, qui se déroulera deux décennies après le premier film.

Paul Mescal y incarne Lucius, un homme devenu esclave et qui est inspiré depuis son enfance par les exploits de Maximus. En suivant son modèle, il tente de retrouver gloire et liberté en tant que gladiateur, et assouvir sa vengeance personnelle au passage.

Certes, la première bande-annonce nous avait fait un peu peur avec son emploi de No Church in the Wild de Jay-Z et Kanye West, mais il faut aussi admettre que l’ambition de Scott du côté des grandes batailles épiques ne cesse d’évoluer depuis Kingdom of Heaven. Gladiator 2 semble être un terrain de jeu démesuré pour le cinéaste, ce que nous confirme la nouvelle bande-annonce.

Gladiator 2 : Maximus Legacy

Ridley Scott a toujours été à la pointe des évolutions technologiques, et les effets visuels l’ont aidé depuis longtemps pour mettre en scène ses envies les plus folles. Plus encore que le premier film, Gladiator 2 promet de se construire autour de la chute programmée de l’Empire romain, avec ses coulisses politiques en toile de fond.

De quoi justifier un maximum de batailles, et de scènes d’action extravagantes dans les arènes pour souligner la décadence du divertissement romain (des singes carnivores, pourquoi pas). Le cinéaste a justement affirmé que Gladiator 2 s’ouvrirait sur “la plus grosse scène d’action de [sa] carrière”, et au vu des moyens mis en œuvre, on aurait (un peu) envie de le croire.

Paul musqué

On peut ainsi comprendre que suite à cette grosse bataille introductive, Lucius sera acheté par Macrinus (Denzel Washington), qui va exploiter le personnage pour gagner de plus en plus de pouvoir. Cette nouvelle bande-annonce nous révèle par ailleurs ce qu’on supposait déjà : Lucius est bien le fils de Maximus, le héros incarné par Russell Crowe dans le premier volet.

Peut-être est-ce dû à la présence de Pedro Pascal, mais Gladiator 2 pourrait bien avoir des airs de Game of Thrones par sa manière de mettre en opposition plusieurs camps, tous portés par des objectifs et des ambitions propres. Pour savoir si on avait raison d’y croire, réponse le 13 novembre dans les salles françaises.