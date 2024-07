Le méga-bide de Furiosa : pourquoi un tel désastre au box-office pour la saga Mad Max ?

Peu importe ce qu’on pense du film, Furiosa est bel et bien un énorme échec commercial. Que s’est-il passé ? Sonne-t-il la fin de la saga Mad Max ? On fait le point sur le budget, le box-office, et les derniers espoirs.

Au box-office 2024, Vice-Versa 2 (1,2 milliard et c’est pas fini), Dune : Deuxième partie (711 millions), Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (567 millions) et Kung-Fu Panda 4 (544 millions) sont du côté des grands vainqueurs. Et ça se bouscule au portillon des perdants : The Fall Guy avec Ryan Gosling, Argylle avec Bryce Dallas Howard, le premier chapitre du western Horizon de et avec Kevin Costner, S.O.S. Fantômes : La Menace de glace, ou encore le désastre Madame Web.

Mais s’il y a bien un film dont l’échec fait mal, c’est Furiosa. Peu importe comment on prend les chiffres (box-office mondial, box-office domestique, box-office français, budget…), le prequel de Mad Max : Fury Road est un désastre.

Chercher et traquer les coupables

NOTRE ANALYSE DU BIDE FURIOSA AU BOX-OFFICE

Qu’est-ce qui s’est passé ? Le public a-t-il simplement rejeté le principe d’un prequel, sans le personnage de Max ? Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth sont-ils simplement moins attractifs que Charlize Theron et Tom Hardy ? La magie de George Miller s’est-elle envolée ? Ou Furiosa a-t-il souffert de la comparaison avec Fury Road ?



On fait le point sur ce bide et sur les derniers espoirs de limiter la casse, pour éventuellement avoir droit au prochain Mad Max, The Wasteland, que George Miller avait prévu de concrétiser.

