Emmanuelle : une bande-annonce sulfureuse pour le remake du film érotique culte

La première bande-annonce sensuelle du remake du film culte Emmanuelle prend des allures de thriller érotique.

On ne saurait remettre en question le statut cul(te) du film Emmanuelle de 1974 avec Sylvia Kristel dans le rôle-titre. 8,8 millions de spectateurs dans les salles obscures, pas moins de 13 itérations (longs-métrages et téléfilms) pour ce qui est devenu une franchise bien établie… l’objet est ultra-célèbre. Pourtant, le film original n’avait pas encore eu droit à son remake en bonne et due forme.

Le projet a été mis dans les mains d’Audrey Diwan (L’Événement) et après le départ de Léa Seydoux d’Emmanuelle, c’est Noémie Merlant qui a été choisie pour donner corps à l’héroïne du roman d’Emmanuelle Arsan, paru en 1959, et chef-d’œuvre de la littérature érotique. Pathé a mis en ligne la première bande-annonce pour sa nouvelle Emmanuelle, balançant entre thriller et contemplation humide.

Emmanuelle, mais sans Pierre Bachelet à la BO

Alors qu’on savait que Naomi Watts et Will Sharpe seraient aux côtés de Noémie Merlant, la bande-annonce nous donne un vrai premier aperçu de leurs personnages dont la passion et le désir devraient enflammer le grand écran. Au vu des premières images dévoilées par Pathé, il semble qu’Audrey Diwan ait souhaité coller au propos du roman d’Emmanuelle Arsan tout en y apportant la forme d’un thriller licencieux. La réalisatrice a d’ailleurs expliqué pourquoi elle avait voulu faire ce remake à Vanity Fair :

« Dans notre société qui est dévorée par les images de pornographie violente, qui ont la volonté de tout dire, de tout montrer, je me suis demandé si un film érotique pouvait exister et en quoi il serait intéressant »

Emmanuelle version 2024 devrait donc explorer un peu plus encore le désir féminin et sa quête à travers le personnage d’Emmanuelle. Une manière de moderniser le sexe à l’écran et également remettre au goût du jour une histoire qui a désormais plus de cinquante ans (si on s’attache à la sortie du film de Just Jaeckin).

Opération grasse mat’

Emmanuelle retracera les déboires amoureux et sexuels de l’héroïne éponyme, âgée de 19 ans dans le roman, qui s’en va retrouver son mari, haut-fonctionnaire en siège à Bangkok en Thaïlande. Un voyage qui l’amènera à explorer diverses possibilités et concrétisations (ou non) de fantasmes, et à donner d’autres contours aux notions de fidélités et d’amour, en particulier dans les bras de deux femmes (Marie-Ange et Bee), et d’un dénommé Mario.

Dans le reste du casting, on retrouvera également Jamie Campbell Bower, Chacha Huang et Anthony Wong. Pour se faire une idée, Emmanuelle sera dans les salles de cinéma françaises à partir du 25 septembre 2024. Une date d’ores et déjà ultra-chargée dans le calendrier cinéma puisque Mother Land d’Alexandre Aja et surtout Megalopolis de Francis Ford Coppola sortiront aussi sur les écrans français ce jour-là.