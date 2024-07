Deadpool 3 : une scène surprenante avec Wolverine aurait été supprimée (et c’est tant mieux ?)

Ryan Reynolds a révélé que dans Deadpool 3, Hugh Jackman/Wolverine aurait pu avoir une scène surprenante.

Plus que quelques jours avant le démarrage de Deadpool & Wolverine. Le très attendu nouveau film du Marvel Cinematic Universe réussit à recréer un tant soit peu l’excitation qui entourait la sortie des premiers films de la franchise Disney – avant que celle-ci ne soit parasitée par des opus de remplissage sur des personnages semi-tertiaires (Captain Marvel, Les Éternels). La promotion, toujours très nerveuse pour les films Deadpool, n’y est pas pour rien, bien sûr.

« À poil ? »

Deadpool & The Greatest Showman

En témoigne la récente déclaration de Hugh Jackman lors d’une conférence de presse, concernant une scène musicale qui aurait été supprimée de Deadpool & Wolverine. Ryan Reynolds l’a confirmé : une des premières esquisses scénaristiques du nouveau film réalisé par Shawn Levy contenait bel et bien une scène de danse et de chant sur la chanson I Guess That’s Why They Call It The Blues d’Elton John. Jackman suggère même que ce numéro avait été imaginé pour lui, nu.

S’il ne s’agit que d’une brève déclaration dans le cadre promotionnel de Deadpool 3, fort est de constater que cette annonce laisse songeur. Réjouissante bifurcation ou moment de malaise qui aurait concurrencé la Peter Parker Evil’s Dance de Spider-Man 3 ? On ne le saura jamais. Notons néanmoins que Hugh Jackman n’est pas étranger des numéros de danse et de chant.

Bon, tant pis, il est joli ce costume

Outre ses rôles sur grand écran dans des comédies musicales (Les Misérables, The Greatest Showman), le bonhomme a également tout une carrière sur scène (A Steady Rain, The Music Man). Il a même gagné un Tony Award (les Oscars de Broadway) pour son rôle dans The Boy from Oz, en 2004. Pour rappel, Deadpool & Wolverine a été coécrit par Ryan Reynolds, Shawn Levy, mais aussi le duo Rhett Reese/Paul Wernick (les deux Zombieland, Life : Origine inconnue) et Zeb Wells (Robot Chicken, She-Hulk : Avocate).

Aux côtés de Hugh Jackman et Ryan Reynolds, ce nouveau film du MCU accueillera l’actrice Emma Corrin (The Crown, le prochain Nosferatu) dans le rôle de Cassandra Nova. Deadpool & Wolverine sortira dans nos salles de cinéma françaises le 24 juillet prochain.