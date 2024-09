15 ans après, le film culte Coraline explose des records, et c’est une bonne nouvelle

15 ans après sa sortie, Coraline a droit à une deuxième vie incroyable grâce à sa ressortie au cinéma, qui dépasse toutes les espérances. Et c’est une très bonne nouvelle pour le studio Laika.

Oui, déjà 15 ans depuis le premier Avatar, le premier Star Trek version J.J. Abrams, le premier Sherlock Holmes version Guy Ritchie, Twilight 2, Fast & Furious 4, Terminator 4, et Harry Potter 6. Mais 2009 était aussi/surtout une belle année pour le cinéma d’animation, avec notamment Là-haut chez Pixar, Tempête de boulettes géantes chez Sony Pictures Animation, et l’incontournable Coraline du studio Laika.



Grand retour de Henry Selick (L’Étrange Noël de monsieur Jack, James et la pêche géante) après l’énorme bide de Monkeybone en 2001, Coraline a été un triomphe amplement mérité. Non seulement le film a remis le cinéaste sous le feu des projecteurs, mais il a en plus permis au studio Laika (L’Étrange Pouvoir de Norman, Les Boxtrolls, Kubo et l’armure magique) de prouver sa valeur au cinéma avec leur premier long-métrage.

Et son histoire est loin d’être terminée puisque Coraline est un énorme succès pour sa ressortie en salles, à tel point qu’il inspire déjà tout Hollywood.

Dans la peau de John Malkovich

LE RETOUR DE CORALINE

De retour en salles dans plusieurs pays en août 2024, dans une version remasterisée 3D, Coraline a rapidement attiré l’attention. Pour sa ressortie aux États-Unis le 16 août 2024, il a démarré en cinquième position avec 8,9 millions sur 1535 écrans.

Don’t miss your chance to experience the big-screen adventure that takes 3D to a whole new level! Get tickets at https://t.co/LsAy74vt6n to see #Coraline3D on the big screen before it’s gone. pic.twitter.com/O6oBvCkBGr — LAIKA (@LAIKAStudios) August 28, 2024

C’est un chiffre a priori modeste, mais c’est énorme comparé à Borderlands (8,6 millions sur 3125 écrans) et The Crow (4,6 millions sur 2752 écrans), deux grosses productions qui se sont royalement plantées en 2024. La ressortie de Coraline en 3D a fait un meilleur démarrage que d’autres récents films hors catégorie méga-bide, comme Immaculée (5,3 millions), Les Guetteurs (7 millions), ou La Malédiction : L’Origine (8,3 millions).

Autrement dit : quinze ans après, Coraline a attiré plus de monde que pas mal de nouveaux films en 2024.

Le visuel officiel de la ressortie 3D en 2024

C’est encore plus impressionnant si on compare ces chiffres au démarrage de Coraline en 2009 : 16,8 millions de dollars. Quinze ans après, le film fait plus de la moitié de ce score.

Au Royaume-Uni, Laika se vante d’accomplir le deuxième plus gros succès pour une ressortie, devant E.T. L’Extra-terrestre. Plus fou encore : au Mexique, Coraline a attiré davantage de gens en 2024 qu’en 2009. C’est ce qu’on appelle un petit phénomène.

Donnez vos sous à Laika oui

LE JACKPOT DE CORALINE

Coraline a déjà encaissé plus de 40 millions de dollars supplémentaires au box-office en 2024, dont 25 côté domestique (États-Unis et Canada). En 2009, il avait rencontré un joli succès, avec environ 125 millions au box-office mondial. Grâce à ses ressorties depuis, le film a pu grimper jusqu’à 165 millions.

Thank you to our fantastic fans for making #Coraline3D such a hit! With more than $40 million earned worldwide, the rerelease is a dream come true. #Coraline15 pic.twitter.com/RThiGEYFP5 — LAIKA (@LAIKAStudios) August 29, 2024

A titre de comparaison, c’est plus que L’Étrange Noël de monsieur Jack (101 millions avec ses ressorties). Et c’est un score d’autant plus honorable que Coraline a officiellement coûté 60 millions.

Hollywood qui lorgne sur le carton Coraline

Le succès de cette ressortie ne passe pas inaperçu. Le directeur de Fathom Events (qui a géré la ressortie aux États-Unis) a expliqué à The Wrap en août 2024 que plusieurs studios de premier plan avaient désormais envie de reproduire le petit miracle :

« Je rencontré Sony Pictures aujourd’hui. C’est le sixième rendez-vous que j’ai avec un studio, et l’un des sujets de conversation qu’on a avec les gros studios est la manière dont Fathom peut travailler sur leurs catalogues comme on l’a fait avec Laika sur Coraline. »

Desperate Housewives

CORALINE POUR SAUVER LE STUDIO LAIKA ?

Ce succès est forcément une bonne nouvelle pour le studio Laika, qui a enchaîné quelques échecs cuisants. C’est simple : depuis leur premier long-métrage Coraline (124 millions pour sa sortie originale en 2009), c’est la chute libre.

Avec des budgets similaires, L’Étrange Pouvoir de Norman (2012) et Les Boxtrolls (2014) n’avaient pas atteint les 110 millions en salles. Kubo et l’armure magique (2016) avait confirmé cette triste tendance avec même pas 80 millions au box-office.

Le gros bide Link

Mais c’est Monsieur Link (2019) qui a fait mal. Avec un budget de 100 millions, le film s’est ramassé au cinéma, avec environ 26 millions. Le studio d’animation Laika n’a pas financé seul la production, mais la note restait salée.

Au-delà du boost de nostalgie Coraline, Laika prépare son retour au cinéma en 2025. Wildwood suivra les aventures d’une fillette qui part à la recherche de son petit frère, et pénètre dans un mystérieux royaume féérique. De premières images ont justement été dévoilées dans les cinémas avec le remaster de Coraline.

Le film marque le retour de Travis Knight (directeur général de Laika) à la réalisation, lui qui avait signé son premier film avec Kubo et l’armoire magique avant de s’aventurer dans le live action avec Bumblebee, dans la saga Transformers. Et avec Chris Butler (réalisateur de L’Etrange Pouvoir de Norman et Monsieur Link) au scénario, il y a là quelques raisons de croire au grand retour du studio.

Et la France dans tout ça ? Suite à ce succès spectaculaire, Laika a annoncé une date de ressortie de Coraline en novembre.