Captain America 4 : Anthony Mackie est prêt à sauver l’Amérique dans une nouvelle image du film

Anthony Mackie a dévoilé une nouvelle image de lui pour Captain America 4, et on sent qu’il n’est pas là pour rigoler.

Si beaucoup de fans du MCU attendent avec impatience Deadpool & Wolverine, qui devrait exploser le box-office pour Marvel (mais pas autant que prévu), il ne faut pas non plus oublier Captain America: Brave New World, qui arrivera début 2025. Le film de Julius Onah aura la lourde de tâche d’introduire une nouvelle version du premier Avengers (bon techniquement, ce n’est plus le premier) via la passation de pouvoir entre les personnages de Chris Evans et d’Anthony Mackie.

On a d’ailleurs récemment appris que Marvel aurait complètement explosé le budget pour Captain America 4, mais ne vous inquiétez pas, Anthony Mackie est venu nous sauver (surtout les Américains) et nous rassurer. En effet, l’interprète de Sam Wilson dans l’univers cinématographique de Marvel a tout juste dévoilé une autre image de lui en Captain America, et le monsieur semble prêt pour la bagarre.

« I am a real American, fight for the rights of every man »

Captain America : Brave New USA

La star du prochain Captain America a donc partagé cette photo via son compte Instagram. Elle nous montre l’acteur sous les traits du super-héros (on voit que le costume diffère assez légèrement de l’ancienne version portée par Chris Evans), avec un air déterminé sur le visage. La date de sortie de cette image est également loin d’être anecdotique, puisqu’elle a été postée le 4 juillet, jour de la fête nationale des États-Unis et de l’indépendance du pays. Voici d’ailleurs ce qu’a écrit Anthony Mackie en-dessous :

« Joyeux Anniversaire l’Amérique ! Passez un très bon 4 juillet, on se voit très bientôt… »

Ce n’est pas une bande-annonce, mais l’image nous permet au moins de voir ce Captain America sous un nouvel angle. Pour rappel, le film comptera également dans son casting Harrison Ford (Thaddeus « Thunderbolt » Ross) et Giancarlo Esposito dans le rôle de l’antagoniste.

Niveau sortie, Captain America: Brave New World est encore prévu pour le 12 février 2025 en France malgré l’ajout de séquences d’action supplémentaires après la diffusion d’une première version décevante et insuffisante pour Marvel. Il faudra donc patienter un peu pour savoir si Anthony Mackie parviendra réellement à sauver les USA, le monde et surtout le MCU.