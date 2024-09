« J’ai flippé » : Mark Wahlberg explique pourquoi il a refusé de jouer dans Brokeback Mountain

Dans des propos récemment rapportés, Mark Wahlberg a déclaré qu’il avait refusé de jouer dans Le Secret de Brokeback Moutain d’Ang Lee.

Réalisé par Ang Lee, Le Secret de Brokeback Mountain a raflé trois Oscars en 2006 : meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté et meilleure musique de film, en plus d’un Lion d’Or à la Mostra de Venise. Le film a pourtant connu une longue phase d’errance, puisque Gus Van Sant devait le réaliser et a fini par abandonner le projet. « Personne ne voulait le faire » avait-il déclaré à Indiewire en 2018.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe… Tous avaient été contactés, tous ont décliné l’offre des rôles principaux, qui ont finalement été attribués à Heath Ledger et Jake Gyllenhaal. L’histoire d’amour entre deux cow-boys dans l’Amérique des années 60 semble avoir effrayé plus d’un acteur. Et au rayon des personnes qui ont fui ces rôles, on compte Mark Wahlberg, qui a clairement déclaré que Brokeback Mountain l’avait fait « flipper ».

On a du mal à imaginer Mark Wahlberg dans l’un de ces rôles

Quand Brokeback Mountain fait peur

La chaine d’information Sky News Australia a relayé les propos tenus par Mark Wahlberg datant de 2007. Dans une interview livrée par l’acteur, celui-ci a déclaré qu’il avait été contacté par Ang Lee pour endosser l’un deux rôles principaux du Secret de Brokeback Mountain. Mais après avoir rencontré le réalisateur et avoir lu une partie du scénario, l’acteur a préféré décliner le proposition, car il aurait été effrayé par ce qu’il avait lu.

« J’ai rencontré Ang Lee pour ce film, j’ai lu 15 pages du scénario et j’ai un peu flippé. C’était très explicite, très descriptif : le fait de se cracher dans la main, de se préparer à faire la chose… J’ai dit à Ang Lee : « Je vous aime bien, vous avez du talent, si vous voulez en parler davantage… ». Heureusement, il ne l’a pas fait… Je ne me suis pas précipité pour voir Brokeback, ce n’est tout simplement pas mon truc… De toute évidence, le film a été fait avec goût – il n’y a qu’à voir la manière dont il a été accueilli ! »

Christine Boutin en PLS

Le petit Jesus Wahlberg

Les raisons du refus de Mark Wahlberg ne serait pas seulement dû au fait qu’il aurait eu peur d’incarner l’un des héros homosexuels de Brokeback Mountain. Dans un article publié par le National Enquirer en 2010, il est stipulé, sources à l’appui, que si l’acteur de Transformers a refusé ce rôle, ce serait parce que l’homosexualité heurterait ses convictions catholiques. Il serait d’ailleurs aiguillé dans ses décisions par un révérend.

« [Mark] s’appuie sur son confident le plus proche et son mentor religieux de longue date, le révérend James Flavin, pour l’aider à choisir ses rôles. Mark est un catholique pratiquant et il ne prend jamais de décision définitive sur un rôle principal tant que le père Flavin n’a pas donné son accord. Mark dit qu’il doit sa carrière au père Flavin. « Le père Flavin pousse Mark à honorer ses racines religieuses”, a déclaré une source. Même si Mark s’est vu offrir l’un des rôles principaux dans Brokeback Mountain, il a refusé en raison du sujet homosexuel, qui entre en conflit avec la doctrine catholique. »

« Arrêtez tout de suite de me citer ! »

Donc, pour tuer des êtres humains par douzaines (Max Payne), jouer les pères irresponsables (Daddy’s Home), ou un escroc dépendant aux drogues dures et au sexe (Boogie Nights), il n’y a pas de problèmes. Mais l’amour LGBT serait l’ultime frontière de la carrière d’acteur de Wahlberg.

À l’heure actuelle, Mark Wahlberg est à l’affiche du très dispensable film d’action de seconde (voire troisième) zone The Union, aux côtés d’Halle Berry. Le film est disponible sur Netflix.