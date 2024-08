« Arrête de faire ça » : Mark Wahlberg raconte le jour où il s’est fait recadrer par Scorsese et Nicholson

Mark Wahlberg est revenu sur le tournage du film Les Infiltrés, et a expliqué comment il s’est fait tirer les oreilles par deux monstres sacrés du cinéma.

Remake américain du génial film hongkongais Infernal affairs d’Andrew Lau et Alan Mak, Les Infiltrés réalisé par Martin Scorsese a été l’occasion pour le réalisateur d’enfin décrocher l’Oscar du meilleur réalisateur en 2007, et ce, après cinq nominations infructueuses (Raging Bull, La Dernière tentation du Christ, Les Affranchis, Gangs of New York et Aviator). Le film de gangster prenant place à Boston avait été un énorme succès critique et public, avec plus de 290 millions de dollars de recettes pour un budget de 90 millions, et avait aussi remporté l’Oscar du meilleur film.

Les Infiltrés était porté par un casting de très haut vol, avec Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Martin Sheen, Jack Nicholson, et Mark Wahlberg. Et d’après les déclarations faites par Wahlberg, ses relations avec Martin Scorsese et Jack Nicholson sur le tournage du film n’ont pas été de tout repos. L’acteur de Ted a déclaré qu’il s’était fait recadrer très sèchement par le réalisateur et par Nicholson lors du tournage des infiltrés.

Un mec pas vexé du tout

Festival d’impro

Lors d’une interview accordée à la chaîne Jake’s Takes diffusée en août 2024, pour la promotion de son film The Union sur Netflix, où il partage l’affiche avec Halle Berry, Mark Wahlberg est revenu sur un étrange épisode qu’il a vécu sur le tournage du film Les Infiltrés. Dans le film de Scorsese, l’acteur incarne le sergent Sean Dignam, chef-adjoint de l’unité des agents infiltrés de l’état du Massachusetts. Un flic rustre, dur, qui aligne plus de jurons à la minute qu’une ploutocratie dégaine les 49-3.

À fond dans son rôle, Wahlberg a pris des libertés et s’est laissé aller à des improvisations assez mordantes lors des scènes qu’il partageait avec Jack Nicholson, qui incarnait Frank Costello, grand manitou de la mafia de Boston. Mark Wahlberg a expliqué que le personnage de Dignam « n’avait rien à dire de gentil à dire à qui que ce soit« , et surtout pas à Costello. Il a donc envoyé plusieurs piques à Nicholson, et une fois que la scène était en boîte, Jack Nicholson lui « a jeté un regard que personne d’autre ne [lui] a jeté » auparavant.

Ça se voit qu’il l’a bien pris

Les Infiltrés vs Wahlberg

Après le tournage de la scène, Jack Nicholson et Martin Scorsese se sont isolés quelque temps. Puis ils sont revenus vers Mark Wahlberg pour lui demander de ne plus réitérer une telle attitude. Nicholson et Scorsese lui auraient alors intimé : « Assure-toi que ça s’arrête là« . Un ordre clair, net et précis, que Wahlberg aurait mis immédiatement à exécution. Quand deux monstres sacrés viennent dire à un jeune trentenaire de la boucler, il la boucle.

Malgré cette expérience un peu sèche, Wahlberg affirme qu’à ses yeux, il a eu beaucoup de chance de travailler avec Nicholson, qu’il dit être « l’un des plus grands de tous les temps« . Les deux acteurs partageraient d’ailleurs la même passion pour le golf, et passeraient du temps ensemble sur les greens assez régulièrement.

La scène du délit ?

Il ne s’agit pas de la première fois que l’on entend parler des frasques de Mark Wahlberg sur le tournage des Infiltrés. Au cours d’une entrevue avec Josh Horowitz pour l’émission Happy, Sad, Confused du mois de mars 2024, l’acteur avait révélé que la production du film avait été très compliquée pour lui. Pendant le tournage, il avait dû faire face à des migraines chroniques, des problèmes liés à ses relations avec les autres membres du casting et également des soucis de rémunération.

Un ensemble de difficultés qui l’aurait poussé dans ses retranchements, et l’aurait ainsi rapproché de l’attitude du sergent Dignam, en agissant comme un crétin. Qu’il s’agisse de justifications ad hoc ou d’une réelle explication restera un mystère. Pour l’heure, l’actualité de Mark Wahlberg concerne le succès de The Union sur Netflix, une comédie d’action premier prix, aux antipodes des Infiltrés.