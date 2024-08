Borderlands devait être très différent (et hyper-violent), mais a été changé après le tournage

L’adaptation de jeu vidéo Borderlands réalisée par Eli Roth aurait pu être très différente selon l’un des membres de l’équipe.

Pour son démarrage aux États-Unis, Borderlands se crashe totalement, et on ne peut pas dire que ce soit un hasard. En effet, le film d’Eli Roth a subi des retours critiques allant du très moyen au carrément mauvais, et la plupart des avis de la presse spécialisée penchent d’ailleurs plutôt pour la seconde option. Pour les fans du matériau de base et/ou ceux qui attendaient une adaptation de jeu vidéo du même calibre que Fallout ou Silent Hill, c’est donc une véritable douche froide.

Pourtant, avec un tel casting (Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis ou encore Jack Black) et la présence de Roth aux commandes (qui a accouché de quelques bonnes surprises dans le monde de l’horreur), on pouvait s’attendre à quelque chose de mieux, et surtout à une œuvre un peu plus acerbe et mature. Justement, l’un des membres de l’équipe de Borderlands a expliqué que le film original était en fait très différent du résultat final.

Lors d’une interview pour Screen Rant, Jimmy O’Dee, le coordinateur des cascades de Borderlands, a révélé que le film avait initialement été tourné comme une production classée R (c’est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, l’équivalent en France d’une interdiction aux moins de 12 ou 16 ans selon les films) :

« On a tourné un film classé R. Donc on a fait exploser des têtes. Et on a coupé des pieds. On a fait tout ça. Mais ensuite, vous savez, il se passe beaucoup de choses. On a fini de tourner ce film il y a presque trois ans, mais techniquement nous venons de le terminer. Donc je suppose que beaucoup de choses se passent en post-production, et ils voient où ça va aller et quel marché il faut viser. Mais littéralement, l’idée et le brief étaient un carnage, des têtes coupées, des pieds coupés. Foncez et nous réglerons ça en post-production. C’était ce genre de choses.

Et bien sûr, Eli adore l’horreur. Il adore vraiment l’horreur. C’était drôle, il était dans la deuxième équipe, il est venu et il a dit : « Euh… coupez juste les chevilles. Ouais, prenez le couteau et coupez les chevilles et nous laisserons ces bouts. » C’était un peu comme s’il n’y avait pas assez de gore pour lui parfois. »