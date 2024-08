Le remake de Blanche-Neige en live-action de Disney s’est dévoilé dans une première bande-annonce plutôt insipide.

Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin, Le Roi Lion, Mulan, La Petite Sirène… vous vouliez encore des remakes en live-action made in Disney ? Non ? Et bien Disney s’en fiche puisqu’une ribambelle de projets sont tous sur le point d’arriver dans nos salles. Lors de la D23, Disney a confirmé sa volonté de miser sur les franchises déjà rentables. Le studio a, par exemple, dévoilé les premières images d’Avatar 3 et officialisé plusieurs suites de films d’animation dont La Reine des Neiges 3 et 4 ou Les Indestructibles 3.

Mais à côté de cela, Disney a donc profité de l’événement pour donner enfin des nouvelles de ses projets de remakes en live action. Ainsi, outre un nouveau trailer de Mufasa : Le Roi Lion, un mini teaser de Lilo et Stitch dévoilant enfin le petit extraterrestre poilu version live, Disney a surtout balancé la première bande-annonce de Blanche-Neige avec Rachel Zegler et Gal Gadot.

A lire aussi Notre critique du remake de La Petite Sirène

Du grand nainporte quoi ?

Sorti en 1937, Blanche-Neige et les 7 Nains est le premier film d’animation de Disney et un modèle du genre, un chef-d’œuvre qui a inspiré et bercé des générations. Avait-on besoin d’un remake ? Probablement pas. Ce trailer nous redonne-t-il confiance dans le projet ? Sans doute pas non plus. Comme redouté, les effets spéciaux sont absolument affreux entre les nains qui ont l’air d’être tout sauf humains et les animaux qui manquent toujours d’émotions sur leur visage (un peu comme pour le remake live Le Roi Lion).

Par ailleurs, l’esthétique générale ne fait pas trop rêver, les teints souvent grisâtres n’étant pas sans rappeler Maléfique. Reste que si ce trailer nous fait mal aux yeux, il faut rester évidemment prudents pour le moment puisqu’il s’agit d’un simple trailer. Blanche Neige n’est pas censé sortir au cinéma avant début 2025 et Disney aura donc encore largement le temps de peaufiner ou terminer les effets spéciaux, voire de s’appuyer sur les critiques du public pour modifier certains aspects (comme avait pu le faire Sonic, le film avec le look du hérisson bleu).

Quand tu te prépares à redevenir la reine du box-office (ou pas)

D’ailleurs, malgré sa fadeur visuelle, ce trailer n’est pas dénué de qualités avec son sympathique mélange entre féérie et action présageant d’une sorte de conte de fées musical avec les mêmes chansons que le film d’animation culte. De facto, il est difficile de savoir quel est vraiment l’intérêt de ce remake, mais la présence de Rachel Zegler est plus qu’à propos. Si son choix de casting a fait polémique (à tort), l’actrice, qui nous avait largement séduits dans le dernier Hunger Games ou le remake de West Side Story, donne un vrai souffle à ce trailer avec sa très belle voix.

Un élément plutôt prometteur pour le résultat final, tout comme la participation de Gal Gadot dans la peau de la Reine-sorcière. Car même si Gal Gadot n’est pas connue pour son immense talent d’actrice (tout le monde cauchemarde encore de ses lignes dans Mort sur le Nil), la voir incarner une méchante lui permettra peut-être d’offrir une prestation inattendue. Pour savoir si Disney et le réalisateur du film Marc Webb (The Amazing Spiderman, 500 jours ensemble) sont encore dignes de confiance, rendez-vous le 19 mars 2025.