Un Blair Witch post-apocalyptique : Azrael, la bande-annonce du nouveau film avec Samara Weaving

Azrael, un nouveau film d’horreur qui semble être un survival fantastique en pleine forêt, se dévoile dans une bande-annonce haletante.

Après ses (trop) courtes apparitions dans Babylon et Scream VI, il était temps que la final girl Samara Weaving revienne sur le devant de la scène. Star de The Babysitter et de sa suite The Babysitter : Killer Queen, respectivement sortis en 2017 et 2020, et surtout de l’excellent Wedding Nightmare sorti en 2019, Weaving est l’une des reines actuelles du cinéma de genre.

Elle semble décidée à conserver ce statut, puisque la voilà en tête d’affiche d’Azrael, un nouveau film d’horreur réalisé par E. L. Katz, à qui l’on doit déjà, entre autres, Cheap Thrills et Small Crimes. Au scénario, on retrouve Simon Barrett, déjà auteur de nombreux films d’horreur comme You’re Next et le Blair Witch de 2016, mais aussi coscénariste de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire.

La bande-annonce d’Azrael, qui vient de sortir, a de quoi éveiller la curiosité.

Azrael, un Projet Blair Witch post-apo ?

Alors que la bande-annonce montre Azrael, une jeune femme capturée par des fanatiques pour se voir offrir en pâture à un monstre mystérieux auquel elle essayera d’échapper, ces premières images évoquent d’autres films d’horreur en tout genre se déroulant en pleine forêt. Du Projet Blair Witch en passant par Eden Lake ou Calvaire, la forêt grise et décharnée qui se change en terrain de chasse est l’une des arènes de prédilection des films d’horreur.

La communauté qui vit dans des bois peu fréquentés et n’obéit qu’à ses propres règles rappelle, quant à elle, toujours un petit quelque chose de Délivrance. Enfin, le sacrifice humain au monstre qui fait l’objet d’un culte païen sonne un peu comme Le Rituel.

Bref, la bande-annonce d’Azrael brasse des éléments connus, mais alléchants, d’autant que ces images gardent le mystère sur la nature et l’apparence de la créature, dont on ne voit rapidement que la silhouette et une partie du visage.

Samara Weaving qui termine couverte de sang devant des flammes : une habitude

De quoi éveiller la curiosité : Azrael sera-t-il un film de folk horror, de culte satanique ou même de loup-garou ? Une chose est sûre : il tentera de réinventer son genre à la sauce post-apo, puisque la légende de la bande-annonce précise que l’histoire a lieu “des années après l’apocalypse”, dans un monde où le langage n’existe pas.

Si le long-métrage a déjà été projeté dans divers festivals de films fantastiques américains au cours de l’année, sa sortie en salles est prévue pour le 27 septembre aux Etats-Unis. Shudder ayant déjà acquis les droits de distribution du film pour le territoire nord-américain, sa sortie sur la plateforme de streaming suivra.

En France, aucune date n’est pour le moment annoncée, que ce soit pour une exploitation salles ou SVOD. Croisons les doigts pour que ça arrive très vite !