L’apocalypse de l’an 2000 prend vie dans la bande-annonce chaotique et sanglante de Y2K

Y2K de Kyle Mooney, le film sur l’apocalypse de l’an 2000, s’est dévoilé dans une première bande-annonce bien sanglante.

Avec MaXXXine, que Martin Scorsese a adoré, A24 a sans doute déchanté un peu. En effet, plusieurs semaines après sa sortie, le dernier opus de la trilogie de Ti West a rapporté à peine 21 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget de 15 millions. Un léger flop comparé aux deux opus précédents, X et Pearl, qui avaient rapporté 15 et 10 millions de dollars respectivement pour un budget de seulement 1 million chacun. Forcément, on se demande quel sera le prochain succès horrifique du studio, alors que Longlegs cartonne au box-office pour son concurrent Neon.

Et la réponse pourrait peut-être venir de Y2K, une comédie d’horreur avec Rachel Zegler, qu’on a pu voir dans la bande-annonce de Blanche-Neige. Réalisé et co-écrit par le comique américain Kyle Mooney aux côtés d’Evan Winter, ce film tournera autour de la fameuse peur du bug de l’an 2000 (« Y2K » en anglais). Et comme la bande-annonce le prouve, le film le traitera comme un évènement tournant au désastre sanglant.

À lire aussi Notre critique de Maxxxine

Y2K, les millennials assassinés par des grille-pains

Ce qui est sûr, c’est que ce trailer de Y2K ne fait pas dans la dentelle. En un peu plus de deux minutes, on voit ainsi le film mélanger les genres, alliant teen movie, comédie, slasher et science-fiction. Entre ce mix détonant et le montage musical, difficile de savoir sur quel pied danser, et surtout ce que le long-métrage cherche vraiment à raconter. Si Y2K décide de jouer sa carte gros massacre un poil simplet à fond, ça peut évidemment devenir une force, nous plongeant dans un délire régressif assez réjouissant.

Néanmoins, cela pourrait aussi se retourner contre lui, en le rendant juste débile et inintéressant. C’est pourquoi il est assez difficile de savoir à quoi vraiment s’attendre après cette bande-annonce, qui peut à la fois présenter le pire et le meilleur du film de Kyle Mooney. En tout cas, à première vue, le film semble un peu reprendre l’ambiance bordélique de C’est la fin et de son petit carnage apocalyptique .

Y2K et A24 (on dirait une plaque d’immatriculation)

En plus de Rachel Zegler, on retrouvera au sein du casting Jaeden Martell, notamment célèbre pour les deux films Ça d’Andrés Muschietti, ainsi que Julian Dennison, Daniel Zolghadri ou encore Lachlan Watson. Y2K est prévu pour le 6 décembre 2024 aux États-Unis, sans que l’on connaisse pour le moment la date de sortie française.