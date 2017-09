Blade Runner 2049 : découvrez le court-métrage consacré au personnage de Dave Bautista (et ça déménage)

L'occasion d'en découvrir un peu plus sur ce Blade Runner 2049.

En voilà une belle promo pour le prochain (et le premier) blockbuster de Denis Villeneuve. Oubliez l’avalanche de bandes-annonces, extraits, images qui nous spoilaient allègrement les films à gros budget, frolant l'overdose (coucou Alien : Covenant !), l’idée d’introduire les personnages secondaires du long dans des courts-métrages est une très jolie idée. Après le premier film sur l’énigmatique antagoniste du film interprété par Jared Leto, voilà celui consacré à Dave Bautista, dont l’imposante carrure endossera le rôle du mystérieux Sapper.

Changement radicale de cadre ici puisque l’on quitte le glacial bureau de Neander Wallace pour plonger dans la jungle urbaine en compagnie de notre armoire à glace. Des décors qui font directement échos à l’original de Ridley Scott adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick : bidonville post-apocalyptique, couleurs froides se superposant créant ainsi un arc-en-ciel urbain, deshumanisation de l’espèce humaine, pas de doute Denis Villeneuve a bien fait ses devoirs. On y suit donc Seppa, colosse au grand cœur prêt à défendre la veuve et l’orphelin dans cette cour des miracles monstrueuse. Réalisé par Luke Scott, fils de Ridley (piston fiston), le film est de facture classique où le colosse déambule dans ces corridors de bitumes froids et mortifères. Toujours plaisant de voir ce géant mettre des tatanes dans la gueule de racailles décérébrés soit dit en passant.

#BladeRunner2049's @DaveBautista is a replicant on the run in this never-before-seen in-world prequel. Watch it now. pic.twitter.com/xGn3WfjATF