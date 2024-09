Le plus gros film de zombie à l’iPhone : 28 ans plus tard et sa fausse révolution à 75 millions

Le film de zombie 28 ans plus tard, la suite de 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, a été tourné à l’iPhone . Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement ?

En 2003, 28 jours plus tard a fait une entrée remarquée dans le paysage des films de zombie (ou « infectés », pour les puristes qui aiment le montrer). Avec un petit budget de 8 millions et plus de 84 millions récoltés en salles, le film réalisé par Danny Boyle, écrit par Alex Garland et porté par Cillian Murphy, a marqué les esprits.

Sa suite 28 semaines plus tard a sans surprise fait moins bien en 2007, avec un budget de 15 millions et 65 millions au box-office, mais n’en était pas moins une réussite. Et l’histoire n’est pas finie puisque le troisième épisode, titré 28 ans plus tard, arrive enfin.



Et alors que le tournage s’est terminé en août 2024, pour une sortie en juin 2025, de nouveaux détails sur la production ont été révélés. Et ce sera apparemment le film le plus cher tourné à l’iPhone... même si la réalité est quand même loin d’être aussi simple.

Pas Paris, a priori

75 MILLIONS ET UNE IPHONE

La fin de 28 semaines plus tard laissait penser que la suite continuerait dans un Paris infesté de zombies, mais 28 ans plus tard est encore mystérieux. Cillian Murphy sera de retour dans le rôle de Jim (absent de 28 semaines plus tard), aux côtés de Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell et Ralph Fiennes.

Wired révèle toutefois un détail de taille : le film a été tourné avec un iPhone 15s. Sachant qu’il a un budget de 75 millions, ce serait le film le plus cher tourné avec un téléphone. Même s’il faut évidemment rappeler que sur une telle production, l’iPhone n’est pas utilisé tel quel, mais avec une tonne de matériel coûteux (notamment des optiques).

Les images de tournage sont assez parlantes : on y voit du matériel classique de cinéma, et ce qui a tout l’air d’être un iPhone au milieu de tout ça. Ce que Wired a confirmé.

Danny Boyle aime décidément Steve Jobs

Ce n’est pas la première fois qu’un long-métrage utilise de telles méthodes. Sean Baker l’a fait avec Tangerine (tourné à l’iPhone 5), et Steven Soderbergh avec le très réussi High Flying Bird pour Netflix (iPhone 8) ou encore Paranoïa (avec un iPhone 7 Plus).

Comme beaucoup de cinéastes, Danny Boyle a déjà expérimenté avec la technique. Après la grosse production hollywoodienne La Plage en 2000, il était revenu en Angleterre pour 28 jours plus tard, avec un budget beaucoup plus modeste. Il avait filmé certains plans en DV, ce qui était assez inédit à l’époque.

Par la suite, il avait choisi de tourner Slumdog Millionaire en numérique, plutôt qu’en pellicule. Il en parle dans le documentaire Side by Side de Christopher Kenneally.

Ils ont allumé le feu

En tout cas, c’est un peu amusant qu’un film réalisé par Danny Boyle devienne peut-être une publicité géante pour la marque Apple, vu que son Steve Jobs ne dressait pas un portrait pas très reluisant du monsieur et les coulisses de son entreprise.

Avec la même équipe (Alex Garland au scénario, Anthony Dod Mantle à la photographie et Andrew Macdonald à la production, Cillian Murphy à l’écran), on est évidemment curieux de voir ce que donnera ce 28 ans plus tard. Verdict le 18 juin 2025.