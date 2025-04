28 ans plus tard : non, cet acteur du premier film ne sera pas dans la suite

28 ans plus tard, le nouveau film réalisé par Danny Boyle, avec Jodie Comer, ne retrouvera pas l’acteur principal de 28 jours plus tard.

28 ans plus tard, c’est l’un des projets les plus attendus de 2025 et des années à venir. La suite de 28 jours et 28 semaines plus tard sera une trilogie, dont le premier volet sortira cette année et sera réalisé par Danny Boyle (Trainspotting, Sunshine). Alors que le deuxième opus (intitulé The Bone Temple), prévu pour le 14 janvier 2026, sera mis en scène par Nia DaCosta (Candyman, The Marvels), il a récemment été annoncé que le troisième film devrait retrouver son Danny Boyle historique à la réalisation.

Casting tout beau, tout neuf

28 ans plus tard, un retour très attendu

Un retour très attendu, à l’instar de celui de l’acteur Cillian Murphy. Hélas, si de tenaces et persistantes rumeurs laissaient entendre que le comédien irlandais reprendrait son rôle de Jim dans 28 ans plus tard, un article d’Empire a récemment confirmé qu’il n’en sera rien. La nouvelle collaboration entre Danny Boyle et le scénariste du film de 2002, Alex Garland, ainsi que l’enthousiasme de Murphy sur le développement d’une suite ressemblaient à des signaux positifs… et pourtant.

De nombreux internautes ont même cru repérer dans la bande-annonce partagée en décembre dernier un zombie ressemblant copieusement à Cillian Murphy (flatteur). Une fausse piste comme l’a confirmé le producteur Andrew Macdonald (qui a beaucoup travaillé avec Danny Boyle et Alex Garland), au micro d’Empire : Cillian Murphy ne sera pas 28 ans plus tard – en tous cas, pas dans le premier.

Cillian Murphy dans 28 jours plus tard

« Cillian Murphy ne sera finalement pas dans 28 ans plus tard. Il est impliqué en ce moment en tant que producteur exécutif et j’espère que nous pourrons prochainement travailler avec lui d’une manière ou d’une autre sur la trilogie. »

Pour rappel, ce nouveau film 28 jours plus tard réunira à son casting Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes. On y retrouvera les survivants au Virus de la Fureur, près de 30 ans après le début de l’épidémie. Une communauté de rescapés s’est réfugiée sur une petite île, mais un de ses membres va devoir rejoindre le continent et y découvrir le monde terrifiant qui s’y est développé. Le film sortira le 18 juin prochain dans nos cinémas français.