Justice League : Henry Cavill charge à son tour Zack Snyder

Justice League sera sur les écrans du monde entier dans quelques jours, et la nouvelle orientation du film semble de plus en plus claire : cracher sur Zack Snyder.

Geoff Johns, puis les comédiens de l’univers étendu, personne ou presque n’avait épargné Man of Steel ou Batman V Superman, rappelant ici l’accueil glacial, ou tantôt les résultats moins hauts qu’espérés au box-office, voire remettant sévèrement en cause les débuts de Zack Snyder aux commandes des blockbusters.

Cette orientation promotionnelle semble se confirmer alors que l’interprète de Clark Kent, Henry Cavill, vient d’expliquer à Heroic Hollywood pourquoi d’après lui les débuts du DCU sur grand écran avaient été plus compliqués que prévu.

Zack Snyder sur le tournage de Justice League

« Même sans l’existence de Marvel, nous aurions été en difficulté. Il y avait un style emprunté par le DC Universe, une tentative d’être différent et de porter un regard autre, avec une perspective singulière, qui n’a pas forcément fonctionné. Oui, ça a rapporté de l’argent mais on ne peut pas dire que ça ait été un succès critique. Tout le monde n’a pas éprouvé ce que des super-héros doivent donner à ressentir. »

Après que Ben Affleck puis Gal Gadot aient tiré à boulets rouge sur les débuts du DCU, on se demande un peu ce que Warner (étant entendu que la communication n’est jamais improvisée par les comédiens) tente ici de faire. Parce qu’on a un peu l’impression que le studio veut faire passer au forceps le message comme quoi tout a changé au sein du studio depuis Wonder Woman.

Pourquoi pas, mais le faire en crachant au passage sur Snyder, qui n’aura pas ménagé ses efforts, a quitté l’aventure dans des circonstances tragiques… et a tout de même réalisé Justice League est non seulement inélégant, mais particulièrement risqué, alors que l’identité de l’écurie DC est loin d’être tout à fait cristallisée dans l’esprit du public.