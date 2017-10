Aquaman ne serait pas vraiment Aquaman dans Justice League

Allez, plus qu'un mois à tenir et nous pourrons enfin découvrir Justice League. Et c'est pas trop tôt vous nous direz, parce qu'avec tout le bordel qu'il y a eu autour de ce film, on a plus qu'envie de se rassurer.

Au pire, Justice League sera un mauvais film et ce ne sera pas si grave puisqu'il constituera le dernier vestige d'une époque en passe d'être révolue au sein du DCU, le film de la transition et peut-être une étape nécessaire. Au mieux, ce sera un excellent film. Donc, finalement, tout la tintamare qu'il y a eu autour de sa fabrication n'est peut-être pas une mauvaise chose car, la crise étant passée, nous pourrons peut-être accepter le film pour ce qu'il est vraiment.

Ceci dit, cela ne lui enlève en rien son importance dans ce qu'il reste à faire au sein du DCU puisque, bien qu'ils soient brièvement apparus dans Batman v Superman, les membres de la Ligue vont faire leurs vrais débuts dans un mois. Et, à la manière de Wonder Woman qui était bien différente dans son film dédié et dans BvS, pareil traitement devrait être réservé à Aquaman, ainsi que l'a confié Jason Momoa au micro de ComicBookMovie :

"Aquaman n'est pas vraiment Aquaman, il n'est pas encore le Roi des Sept Mers. Il ne le sera pas avant la fin de son film solo. C'est vraiment une grande évolution pour moi et un arc gigantesque pour Arthur Curry. Ce sera peut-être difficile à regarder pour pas mal de fans, la manière dont je l'incarne. Mais vous devrez attendre jusqu'au film solo pour vraiment comprendre, parce qu'il n'est pas encore un roi.

Il ne croit pas en lui, il ne sait pas quoi faire des pouvoirs dont il dispose. Il va passer par beaucoup d'épreuves. Il hait les Atlantes. Le fait que les gens l'appellent Aquaman, il s'en fiche, Il n'en est pas encore là. Nous devons d'abord comprendre ses origines pour savoir où il va aller. Certaines personnes penseront que ce n'est pas leur Aquaman, mais nous n'en sommes pas encore là."

Au moins, nous voilà prévenus. Ce qui confirme une fois de plus au passage le statut particulier et fragile de Justice League : un film de transition, de présentation de tous les nouveaux personnages, en vue d'une exploitation réelle plus tard. Un peu comme BvS à l'époque quoi, mais en beaucoup plus ambitieux. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.