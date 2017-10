Disney annule purement et simplement Gigantic, son ambitieux dessin animé

Avec toutes les oeuvres qui sortent chaque semaine, on pourrait croire à tort que le cinéma est devenu une discipline facile et qu'il suffit de claquer des doigts pour faire aboutir un projet. Et on aurait bien tort.

Qu'il s'agisse de cinéma live ou d'animation, faire un film reste un exercice extrêmement compliqué et épuisant, le résultat d'un équilibre fragile accompagné d'une bonne dose de chance. Et s'il est vrai que nous sommes parfois intransigeants avec les oeuvres que nous critiquons, au point d'en être peut-être injustes, nous n'oublions jamais au fond les gros efforts qui ont été fournis pour faire un film, même s'il s'agit de la pire bouse qui soit.

Et pour un film qui sort, on peut facilement se dire qu'il y en a 3 ou 4 qui ne se sont pas faits. Les exemples de projets avortés sont nombreux dans l'histoire du cinéma, mais on n'aurait pas forcément imaginé que Disney se permette d'abandonner un projet en travail depuis des années comme ça, sans prévenir. C'est pourtant exactement ce qui vient de se passer avec Gigantic, ex-Giants, le nouveau film de Nathan Greno, réalisateur de l'excellent Raiponce. D'abord prévu pour 2018, le film a été ensuite repoussé à 2020 avant d'être jeté aux oubliettes par la compagnie, pour des raisons que Ed Catmull, président des studios Disney et Pixar a expliqué au micro d'Heat Vision :

"Il est impossible de savoir, lorsque nous commençons un projet, de quelle manière le processus créatif va évoluer et, quelquefois, qu'importe la passion qui nous anime ou notre amour du sujet, cela ne fonctionne tout simplement pas. Nous en sommes arrivés à ce point avec Gigantic et, bien que ce soit une décision difficile, nous mettons un terme à son développement pour le moment. Nous focalisons notre énergie sur d'autres projets en cours, que nous dévoilerons bientôt, et qui sont maintenant prévus pour Thanksgiving 2020."

Pourtant, sur le papier, Gigantic semblait contenir tous les éléments nécessaires à un nouveau classique, avec sa variation autour du conte Jack et le Haricot Géant, situé dans l'Espagne ancienne, où ce bon vieux Jack devait aider une géante adolescente à rentrer chez elle. Mais il faut croire que ce n'était pas suffisant et on ne peut que saluer la clairvoyance de Disney et de son équipe d'avoir arrêté les frais à temps plutôt que de continuer à dépenser des grosses sommes dans un projet auquel ils ne croyaient plus. C'est suffisamment rare pour être souligné.