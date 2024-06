Sans un bruit encore plus dépressif : Starfish, le plus beau des post-apo que personne ne connaît

Alors que le prequel Sans un Bruit : Jour Un vient offrir un nouvel angle à la saga horrifique de John Krasinski, pourquoi ne pas revenir sur Starfish, autre post-apo peuplé de créatures venues d'ailleurs ?

En 2018, le premier Sans un Bruit, de et avec John Krasinski, faisait un carton dans les salles. Son concept ultra-efficace d’un monde envahi par des monstres extraterrestres aveugles mais à l’ouïe surdéveloppée, condamnant les humains survivants à vivre dans le silence, avait le mérite de proposer un film d’horreur et d’action à la tension palpable.

Mais l’année d’après, un film beaucoup plus confidentiel, pur produit de festivals, vient explorer un univers similaire avec Virginia Gardner dans le rôle principal. Cette fois-ci, il n’est plus question d’une vie de famille à sauvegarder dans l’adversité, mais, au contraire, de s’interroger sur la nécessité de vivre à travers une étude de la solitude. C’est le projet du doux Starfish, cousin poète et dépressif de Sans un Bruit, réalisé par A. T. White dont c’est l’unique film à ce jour.

Winter is coming

Sans un bruit mais avec Aubrey

Le genre du post-apo ne rime pas nécessairement avec catastrophes naturelles, guerres de civilisation ou protection d’une petite famille. Si ces trois motifs reviennent très souvent dans le genre, promettant à la fois grand spectacle et émotion, d’autres se concentrent sur la possibilité de se retrouver beaucoup plus seul que ça face à la fin du monde tel qu’on le connaît. C’est évidemment le cas des trois adaptations du roman Je suis une légende, dont le héros est le dernier humain sur Terre à ne pas avoir été transformé en créature meurtrière.

Dans Starfish, c’est aussi le prisme de la solitude qui est choisi, avec une priorité donnée à l’introspection, et dans une démarche intimiste qui refuse toute grandiloquence de l’apocalypse. Lorsque la jeune Aubrey se réveille d’une bonne grosse sieste au retour de l’enterrement de sa meilleure amie Grace (car la bonne ambiance est présente d’entrée de jeu), elle comprend petit à petit qu’un massacre généralisé a eu lieu pendant son sommeil, et que les gens autour d’elle sont presque tous morts, tué par des monstres de chair aveugles aux dents acérées.

Apocalypse ou pas, ça glande sur le canap'

Dès lors, le contact d’Aubrey avec un semblant d’humanité ne se fera que par le son, puisqu’elle parcourt la ville à la recherche des cassettes audio cachées par Grace, et qu’elle communique par talkie-walkie avec un autre survivant. Avec sans doute plus de travail du son qu’il n’y en a dans toute la saga Sans un Bruit, la mise en scène et l’atmosphère de Starfish isolent Aubrey dans un doux flottement permanent, elle qui reste aussi seule après qu’avant l’apocalypse.

L’idée n’est pas tant de voir la fin du monde à travers un cas individuel permettant l’identification, mais beaucoup plus de la voir à travers la subjectivité de l’esprit du personnage. Transformer la fin du monde en expérience personnelle, in...