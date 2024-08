Les 6 minutes les plus glauques de votre vie : Rubber Johnny, le petit chef-d’œuvre avec Aphex Twin

En 2005, Chris Cunningham sortait Rubber Johnny, à mi-chemin entre le court-métrage d'horreur et le clip expérimental, avec une musique du génie Aphex Twin.

Tout le monde aime les monstres. Massifs ou vicieux, affectueux ou carnassiers, extra-terrestres ou radioactifs... Ils constituent souvent l'attraction principale du cinéma populaire. Dans un bon film de monstre, l'une des scènes les plus importantes, sinon la plus importante, c'est celle de la révélation. C'est le moment de se jeter à l'eau, se mettre à nu, de jouer cartes sur table, de sortir les griffes, d'offrir au monde la contemplation de la bestiole pour laquelle il a payé sa place de cinéma (ou son DVD).

Autant dire que la réalisation est primordiale. Ecran Large poursuit son petit cycle sur quelques séquences marquantes de dévoilement des monstres.

Cas particulier cette fois : celui de Rubber Johnny, étrange court-métrage qui peut donner autant de cauchemars que de fous rires. Certes, Johnny n'est pas forcément dans la catégorie "monstre", mais il est filmé comme tel... et se comporte comme tel. Retour sur un monument de bizarrerie, de 6 minutes à peine.

Apex twins

Drôle de carrière que celle de Chris Cunningham, parsemée de long-métrages... avortés et de clips pour les artistes populaires les plus avant-gardistes des années 1990 et 2000. Jugez plutôt : venu avec son portfolio sous le bras à Pinewood, il a fait ses débuts chez Clive Barker, a travaillé sur Judge Dredd, puis carrément sur le grand film de Stanley Kubrick A.I, qui n'a jamais vu le jour. Plus tard, il fut à la tête de l'adaptation du célèbre roman cyberpunk Neuromancer, projet lui aussi abandonné depuis. Entre temps, il a signé quelques-uns des clips les plus célèbres de Björk, Squarepusher, Portishhead, Madonna et surtout Aphex Twin.

C'est lors de sa collaboration avec Kubrick, un poil déprimante, qu'il s'est pris de passion pour l'œuvre expérimentale du musicien britannique, dont il dévorait la discographie sous acides. C'est ainsi qu'il réalisa le clip de Come to Daddy, désormais son plus célèbre. Un chef-d'œuvre de surréalisme 2.0 qui a complètement relancé sa carrière. Il a réalisé une autre vidéo pour Aphex Twin, Windowlicker, et a beaucoup utilisé sa musique dans son travail.

Ainsi, Rubber Johnny n'est pas vraiment un clip du morceau Afx237 V7, tiré de l'album Drukqs. Mais tout le relie à l'univers de Richard D. James, ou plutôt de son alias. En effet, il est produit par Warp films, minuscule émanation du label de musique Warp Records, indissociable du musicien et de la scène électronique de cette période. A l'époque, elle était responsable d'un court-métrage (récompensé d'un BAFTA) et d'un long-métrage, Dead Man's Shoes. Sorti en 2005 accompagné d'un livre illustré de 42 pages...