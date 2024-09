Le Kill Bill original : la magnifique vengeance de La Mariée était en noir, par Truffaut

Quentin Tarantino a beau dire le contraire, Kill Bill rappelle forcément La Mariée était en noir, de François Truffaut. Avec Jeanne Moreau dans le rôle de la mariée éprise de vengeance.

1968, France : la plage sous les pavés, la rage dans la mariée. Bien avant Quentin Tarantino et son saignant Kill Bill, un François Truffaut sous forte inspiration hitchcockienne nous offrait déjà un avant-goût de vengeance sur le mal/mâle avec le récit d’une veuve noire, bien décidée à supprimer les coupables de la mort tragique de son mari.

Ici, pas de Béatrix Bruce Lee en combinaison jaune canari, mais une toute aussi grande dame, sans états d’âmes : Jeanne Moreau en mode Jeanne Dark, munie tout comme la blonde de Quentin d’une liste “à zigouiller“.

La Mariée était en jaune

Coup d’œil dans le rétro sur le glaçant La Mariée était en noir, adaptation du livre de William Irish et surtout l’un des plus virtuoses et pourtant injustement méconnus chefs-d'œuvre de Truffaut. Et comment malgré le reniement du réalisateur de Kill Bill, sorti trente-cinq ans plus tard, un nombre de similitudes fascinantes rapprochent avec évidence ces deux films passionnants (enfin trois, si on sépare Kill Bill Vol. 1 et Vol. 2).

La Mariée était en blanc

TOUS DES OBSÉDÉS

Tous des obsédés, à commencer par François Truffaut lui-même. Rappelons que le réalisateur du Dernier métro était un amoureux des femmes à l’écran et vouait en particulier un culte à leurs jambes. Il adorait que la focale soit mise sur de jolies gambettes en action. Objets de désir que l’on retrouve dans L'homme qui aimait les femmes en 1977 : il n’y a qu’à voir l’affiche du film, ainsi qu’écouter les paroles de son héros décrivant les jambes des femmes “comme des compas arpentant le globe terrestre en tout sens”.

Même exemple criant pour son dernier film, Vivement Dimanche en 1983 : le personnage de Jean-Louis Trintignant passe le plus clair de son temps dans un sous-sol, à épier avec émerveillement les pas pressés de ces demoiselles. Par ailleurs, faisons du pied à Quentin Tarantino. Il n’est pas en reste côté fétichisme et laisse en 2004 la caméra se délecter des petons d’Uma Thurman, toujours sexy à ses yeux même dans le contexte du cercueil de Kill Bill 2.

C'est le bouquet

Dans le cas de La Mariée était en noir, l’homme moyen n’est donc pas moins coupable de ses chimères et ne pense aussi décidément qu’à “ça”. La descente d’escalier de Jeanne Moreau sous le regard plus pervers tu meurs de l’excellent Michael Lonsdale en est une démonstration irrésistible. De même, la pin-up clouée aux murs de la chambre d’un Michel Bouquet à la bouille de bébé drôlissime, ou encore le bruit du frottement de bas “nylons” chez un Claude Rich délicieusement bêta.

Quant au personnage de Charles Denner, pas fou, il en a fait son métier : peindre des femmes toute la journée. Soulignons le fait que ces dames sont esquissées à la manière du surréalisme et l’on obtient l’idée ultime de Truffaut : un monde...