Le film de SF maudit et à jamais incomplet : l’histoire dingue et triste de Sur le Globe d’Argent

Film fou, maudit, ambitieux, unique... Sur le Globe d'Argent d'Andrzej Żuławski est une chimère du cinéma, passionnante, mais incomplète.

En 1977, alors que Star Wars s’apprêtait à changer le cinéma de science-fiction américain pour toujours, un autre récit de SF voyait son tournage s’interrompre soudainement. Bien éloigné du space opera d'aventure de George Lucas, Sur le Globe d’Argent pourrait être considéré comme son antithèse absolue. Cette fable spatiale signée Andrzej Żuławski (Possession, L'Important c'est d'aimer) est opaque, psychédélique, perturbante... et au lieu de chercher à divertir, elle déroule son discours philosophique et politique de façon très frontale.

Rien de dépaysant quand on est habitué de la littérature de SF. Mais rarement un film avait alors tenté de transposer à l'écran la densité (parfois indigeste) des cette littérature comme le fait Sur le Globe d'Argent. À bien des égards, le long-métrage d'Andrzej Żuławski ressemble un peu à un Dune polonais. On y retrouve des thèmes similaires à l'œuvre de Frank Herbert (l'avènement d'un messie dans une civilisation barbare, les allégories du fascisme, la religion). Cette gémellité ira jusqu'au point où Dune partagera sa malédiction des projets d'adaptation (avant l'arrivée de Denis Villeneuve) avec Sur le Globe d'Argent.

Żuławski, le globe rêveur

Infortuné et inachevé, Sur le Globe d'Argent est un puzzle du cinéma de science-fiction qui parvient à se démarquer de la filmographie de Żuławski par sa singularité. Et ce n'est pas un mince exploit quand on s'est déjà un peu confronté aux autres productions du monsieur. Le cinéaste polonais est en effet connu pour son style anticonformiste, ses tournages traumatisants et son goût pour les contes viscéraux.

Et il n'est pas évident d'aborder son cinéma tant il est divers et riche. Mais de manière générale, on peut dire que Żuławski a toujours utilisé son médium pour explorer des thèmes métaphysiques, existentiels et sociétaux – notamment en lien avec la situation de la Pologne entre les années 70 et 80. Żuławski n’a jamais été du genre à faire des compromis avec sa vision des choses, ce qui a eu pour effet de marginaliser certains de ses films.

Rien ne peut vous préparer à ça

Ainsi, lorsqu'il rencontra l'opportunité d'embrasser chacune de ses obsessions en un seul projet, il s'attela bien entendu à la production d'un film encore plus marginal que les autres. Plus chaotique, mais aussi plus personnel. Car Sur le Globe d’Argent est la concrétisation d'un rêve. Pendant longtemps, le cinéaste caressait le fantasme d’adapter une saga littéraire appelée La Trilogie Lunaire, écrite par son grand-oncle, Jerzy Żuławski. Et malgré la difficulté du défi, il compte bien y parvenir.

Il s'agit là d'une épopée colossale (de la même façon que Dune) prenant place sur une Lune fraîchement colonisée par des rescapés humains et dans laquelle la m...