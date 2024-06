Le film d’horreur sacrifié en salles : Saint Maud, le film de fausse nonne mystique

La réalisatrice britannique Rose Glass fait parler d’elle grâce à la sortie du thriller gonflé aux stéroïdes Love Lies Bleeding, avec Kristen Stewart et Katy O’Brian. C’est l’occasion de revenir sur son premier – et excellent – film, Saint Maud, dont Morfydd Clark tient le haut de l’affiche.

Saint Maud est à la fois un film maudit et béni. Maudit, parce qu’après un début de carrière au Festival international du film de Toronto en 2019 et son sacre à Gérardmer en 2020, la distribution du film s’est prise le COVID en pleine figure, et sur le sol français, après avoir été maintes fois repoussée, sa sortie en salles fut tout simplement annulée et remplacée par une sortie en VOD. Mais béni aussi, parce qu’en plus du Grand Prix à Gérardmer, le film n’en fut pas moins multirécompensé aux BAFAs, aux London Film Critics Circle Awards et autres. Pour un premier film, c’est plutôt pas mal.