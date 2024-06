Chow Yun Fat fait sauter Hong-Kong dans Wild Search, le film d’amour sauvage de Ringo Lam

Retour sur Wild Search, étrange film de Ringo Lam avec le grand Chow Yun Fat, qui en dit long sur le Hong-Kong de l’époque.

Lors de la deuxième moitié de la décennie 1980, le cinéma hongkongais est plus que jamais le temple du polar. Sous l’impulsion du jeune réalisateur John Woo et de son génial producteur Tsui Hark, qui explosent tous les records au box-office avec leur film A Better Tomorrow en 1986, toute l’industrie locale se met à la page. C’est le cas de Ringo Lam, acteur devenu cinéaste, qui après une série de comédies romantiques réalisées au début de la décennie se lance rapidement dans les films de bonhommes avec du sang, des flingues et des triades.