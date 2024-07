Brian De Palma : cette scène culte de Pulsions est un best of de son génial cinéma

Parmi les plus grandes scènes cultes du cinéma de Brian De Palma : la scène de meurtre dans l'ascenseur de Pulsions.

Quand on pense au cinéma du grand Brian De Palma, on pense forcément à des scènes cultes. Le bal de promo au sang de cochon de Carrie au bal du diable, la scène du landau dans les escaliers de Les Incorruptibles (hommage appuyé au Cuirassé Potemkine, de Sergueï Eisenstein), le moment Frankie Goes to Hollywood de Body Double, la prise de son avant l'accident de voiture dans Blow Out, le braquage silencieux du siège de la CIA dans le premier Mission : Impossible, le père et sa fille qui courent au ralenti avant le travelling circulaire à la fin d'Obsession... et bien d'autres encore.

Mais s'il fallait résumer tout le style de Brian De Palma, avec tous ses tics et ses excès, ce serait probablement avec la scène du meurtre dans l'ascenseur de Pulsions (en VO, c'est mieux : Dressed to Kill). Petite analyse filmique, pour comprendre en quoi c'est un best of de De Palma.

Si besoin était de le préciser : ATTENTION SPOILERS sur Pulsions.

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD

Première obsession chez Brian De Palma : le temps, et pas simplement à cause de son amour des ralentis, qui fait passer Zack Snyder pour un petit joueur. Calquée sur celle de Psychose, la structure de Pulsions découpe le film en deux parties, avec d'abord l'histoire de Kate (Angie Dickinson), puis celle de Liz (Nancy Allen). Une sauvage scène de meurtre sert de pivot, avec une porte d'ascenseur qui s'ouvre comme le rideau de la douche du Motel Bates.

Mais dans les deux cas, il y a la même idée : un personnage féminin qui veut voler du temps (Marion qui s'échappe avec l'argent dans Psychose, Kate qui trompe son pari dans Pulsions), et un élan de vie stoppé net par un sale coup du destin – ou du karma, pour les plus moralisateurs.

Chez De Palma, c'est particulièrement évident. Kate quitte le lieu du premier "crime" (le lit de l'adultère, où elle a potentiellement chopé une IST, ce qui est la pire chose possible pour elle à ce moment-là) parce qu'elle voit que le temps a filé. C'est le premier pas vers sa future mort, et le réalisateur insiste sur l'image de la montre et l'horloge. Il repasse une couche lors d'un flashback, au cas où quelqu'un n'avait pas compris.

Le temps est compté (sans propre et figuré)

Dans l'ascenseur, les numéros des étages remplacent ceux des horloges, et Brian De Palma continue le décompte : quand Kate appuie frénétiquement sur les boutons pour remonter, quand l'ascenseur redescend malgré elle, puis quand elle choisit le 7ème étage, prenant alors rendez-vous avec la mort – d'où la caméra qui se resserre.

Une fois que la mort commence à frapper, c'est la descente. Les coups de rasoir fendent la peau, et le sang coule. L'ascenseur redescend en même temps que Kate perd des points de vie, lacération a...