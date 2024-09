Encore un gros bide pour Apple : Scarlett Johansson se plante avec To the Moon

Épaulé par Apple TV+, To the Moon avec Scarlett Johansson est un gros bide en salles. Mais est-ce vraiment si grave pour la plateforme de streaming ?

Face à une concurrence de plus en plus féroce du côté du streaming, Apple TV+ est parvenu à faire son trou en tablant sur un certain prestige de production. Étant donné que la société vaut actuellement 3,47 trillions de dollars, elle peut se permettre de financer (même à perte) les projets massifs de Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) ou de Ridley Scott (Napoléon).

Néanmoins, la plateforme est loin d’approcher le nombre d’abonnés de Netflix ou de Disney+. Apple garde d’ailleurs ce nombre secret, même si les estimations sont basses (moins de 50 millions selon Statista). D’un autre côté, la marque a longtemps misé sur la sortie en salles de ses productions pour assurer les revenus d’un box-office traditionnel avant son catapultage en streaming.

"J'ai dépensé sans compter"

Enfin ça, c’était avant. D’après Bloomberg, Apple va changer de stratégie, et compterait réduire cette fenêtre de diffusion en salles pour alimenter plus vite la plateforme de ses nouveaux films, à part pour F1 de Joseph Kosinski. En France, la sortie de Wolfs, le nouveau film de Jon Watts avec George Clooney et Brad Pitt, a vu sa sortie sur grand écran annulée.

Pourquoi une telle décision ? Sans doute parce qu’Apple subit des flops en salles, qui ne remboursent même pas les budgets conséquents de ses projets. Et nul doute qu’aux côtés d’Argylle, bien parti pour l’un des plus gros bides de l’année, To the Moon ait son rôle à jouer dans ce triste tableau de chasse.

"Je crois qu'on parle de nous"

Un peu plus loin des étoiles

Pourtant, la presse s’est montrée plutôt charmée par cette comédie romantique old-school dans le contexte des missions Apollo (y compris dans nos colonnes). Malheureusement, la présence de Scarlett Johansson et de Channing Tatum n’a pas suffi à attirer les spectateurs en salles. Pour sa sortie sur le sol américain le 12 juillet 2024, le long-métrage de Greg Berlanti n’a fini qu’à la cinquième place d'un box-office trusté par Moi, moche et méchant 4, Vice-Versa 2 et Sans un bruit : Jour 1.

Pour une nouvelle sortie, c’est bas, mais ça l’est encore plus quand on sait que la deuxième place a été prise par Longlegs d’Oz Perkins. Là où le petit film d’horreur à moins de 10 millions de dollars de budget en a récolté 22 millions sur son premier week-end, To the Moon a péniblement atteint les 9 millions de dollars. Problème, le film en a coûté environ 100 millions (hors marketing).

Pas de quoi sourire

On pourrait s’interroger sur la nécessité de mettre un tel budget, bien qu’il puisse s’expliquer par la reconstitution minutieuse des années 60 et les effets visuels nécessaires à certains pans du ...