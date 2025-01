Mufasa trône toujours au sommet du box-office français malgré l’arrivée de Sonic 3, qui reste dans l’ombre du Roi Lion.

Mufasa : Le Roi Lion n’égalera assurément pas Le Roi Lion, qui avait rapporté plus de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial en 2019, dont 543 millions à domicile (là où Disney peut récupérer la plus grosse part sur les recettes). Aux Etats-Unis, après un démarrage bien inférieur à celui de son aîné, le prequel réalisé par Barry Jenkins se fait désormais rouler dessus par Sonic 3, l’autre film de franchise attendu pour la fin de 2024.



En France, toutefois, la donne est différente puisque c’est la mascotte de Sega qui a du mal à sortir de l’ombre du Roi Lion.

Hérissons les poils du roi lion

Le film réalisé par Jeff Fowler est sorti le 25 décembre dernier dans nos salles et aurait enregistré pour ses cinq premiers jours d’exploitation plus de 956 000 entrées selon les estimations de JPBoxOffice.

Sonic 3 aurait ainsi réalisé le meilleur démarrage la trilogie en France derrière le premier volet (771 000 entrées sur la même durée) et Sonic 2 (749 000 entrées). Mais frôler le million d’entrées pour son arrivée à l’affiche n’a pas suffi à détrôner Mufasa. En dépit de son démarrage presque trois fois inférieur à celui du Roi Lion, Mufasa reste donc en tête du classement hebdomadaire avec un million d’entrées supplémentaires estimées pour un total d’environ 2,2 millions d’entrées (contre 5,6 millions au même stade d’exploitation pour Le Roi Lion).



La période des fêtes étant propice aux blockbusters grand public, le dernier spin-off en fausses prises de vues réelles de Disney s’est très bien maintenu, n’accusant qu’une très légère baisse de fréquentation (-15%).

De même pour Vaiana 2, qui est descendu sur la troisième marche du podium, mais n’a subi qu’une baisse d’audience de 22%, empochant selon les mêmes estimations plus de 722 000 entrées de plus après cinq semaines d’exploitation pour un total de 6,6 millions de dollars. Il faut dire que le film a le parc le plus étendu du top 5 avec 1 259 copies (contre environ 680 pour Mufasa et Sonic 3).

Fort, mais pas assez pour manger du lion

Pas mal, non ? C’est français

Cette suite aurait donc dépassé le premier volet de 2016 qui a terminé sa course avec 5,6 millions de spectateurs, mais pas encore Vice-Versa 2 qu’il pourrait rattraper dans les semaines à venir. Quant à Moi, moche et méchant 4 et Kung Fu Panda 4, ils ont été doublé il y a bien longtemps avec respectivement 4,4 millions et 2,3 millions d’entrées.

Enfin, les deux dernières places du top 5 restent occupées par des films français, qui tiennent mieux le coup que Wicked ou Gladiator 2 qui ont tous les deux quitté le Top 10.

« Fanfare à joues »

Pour sa cinquième semaine en salles, la comédie En fanfare, réalisée par Emmanuel Courcol et portée par Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin reste en quatrième position avec un regain d’audience de plus de 10%. Avec 210 000 entrées comptées en plus, le film se rapproche des 1,5 million d’entrées qu’il devrait facilement atteindre dans les jours à venir.

C’est donc Sous écrous qui ferme ce top 5 avec deux places de moins que la semaine dernière. La comédie d’action de Hakim Boughéraba aurait cependant attiré 156 000 nouveaux spectateurs, pour un total de 413 000 entrées en l’espace de deux semaines. Il ne serait donc pas étonnant que le film tire sa révérence dès la semaine prochaine avec l’arrivée de La Chambre d’à côté et Criminal Squad : Pantera.