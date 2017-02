Fargo : le père Noël tué (ou presque) dans le premier teaser de la saison 3

La chaine FX a également dévoilé la date de diffusion de cette nouvelle saison qui se déroulera dans les années 2010.

Depuis quelques semaines, on vous parle de la nouvelle série sur les X-Men : Legion (notre critique de l'épisode 3 ICI). Une série FX créée par Noah Hawley. Et s’il est parti dans l’univers des comics, l’écrivain et scénariste est aussi le papa d’une autre série à succès de la chaine FX : Fargo.

Et ça tombe bien, on a enfin des nouvelles de l’anthologie inspirée du film éponyme des Frères Coen. Les producteurs ont dévoilé le premier teaser de la saison 3. A l’image des deux saisons précédentes, humour noir corrosif, paysages enneigés et meurtres seront bien au rendez-vous.

Une saison qui sera d’ailleurs diffusée à partir du 19 avril prochain sur FX (et 24 heures plus tard en France sur Netflix). Elle se déroulera dans les années 2010 et racontera le parcours de frères ennemis Emmit et Ray Stussy, tous deux incarnés par Ewan McGregor.

Il sera accompagné par un nouveau casting impressionnant : Carrie Coon, David Thewlis, Mary Elizabeth Winstead, Michael Stuhlbarg, Scoot McNairy ou encore Shea Whigham.