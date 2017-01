Le producteur de The Defenders nous en dit plus sur le ton du crossover très attendu

Annoncé depuis un long moment, The Defenders est enfin en train de devenir une réalité et, avant de pouvoir voir la série, il y a quelques petits trucs à préciser.

C'est quoi la série que vous attendez le plus en 2017 ? Twin Peaks ? Ah oui, vous avez raison, on l'attend aussi, ça a l'air très, très prometteur. Les Inhumains ? Pas mal, surtout parce qu'elle est prévue en IMax. Mais dites donc, vous n'oublieriez pas The Defenders par hasard ? Parce que bon, c'est bien joli tout ça, mais vu la qualité des séries Marvel / Netflix, on est très impatients de les voir toutes réunies au sein d'un même show. Ouais, ça augure du meilleur.

Et comme la date de diffusion n'est pas encore arrêtée avec précision, il va falloir prendre son mal en patience. On peut heureusement compter sur Entaertainment Weekly pour faire monter la sauce et nous abreuver régulièrement de nouvelles infos. Après les images du premier photoshoot la semaine dernière, le magazine laisse aujourd'hui la parole au producteur exécutif, et showrunner, Marco Ramirez pour qu'il nous explique comment tout ce beau monde va pouvoir se réunir au sein d'un même ensemble cohérent :

"Toutes nos séries ne parlent que du personnage central et, au final, moins de leurs super-pouvoirs. Elles parlent toutes de quelqu'un qui a une énorme faille ou une grosse crise et qui les surmonte de manière héroïque. Il y a là un thème récurrent avec des gens qui sont orphelins ou qui ne comprennent par leurs désirs mais qui sentent le besoin de faire le bien et qui combattent toujours leurs démons intérieurs en voyant les conséquences que cela a sur leur vie intime. Il y a une certaine maturité dans la manière qu'ils ont de gérer cet aspect super-héroïque.

Nous n'avons pas pensé The Defenders en nous demandant comment nous allions accorder les différents tons des séries. Nous avons pensé au ton de la série comme une chose entière. Nous devons être sûr que cela englobera les quatre séries au sein d'un même ensemble. Nous prendrons les questions posées à la fin de chacune de leurs séries, le moment où ils en sont et ce dont ils vont avoir besoin pour évoluer. De quoi auront-ils vraiment besoin en prévision de leurs nouvelles saisons respectives ?"

On le voit, The Defenders sera bien plus qu'un simple crossover gratuit juste pour faire plaisir aux fans et se posera en pièce essentielle de la narration des différentes séries Marvel sur Netflix. Et on en attendait pas moins de leur part, ce qui rend notre impatience encore plus grande. Mais, pour nous faire patienter, nos héros préférés font les débiles histoire de nous montrer qu'ils savent aussi rigoler.