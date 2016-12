Un acteur de la série Westworld promet qu'ils feront les choses correctement pour la saison 2

Si Westworld n'a pas vraiment été le phénomène escompté par HBO, la série a quand même détrôné Game of Thrones en termes d'audience et, qu'on le veuille ou non, il y aura bien une saison 2.

Westworld a connu un destin mitigé et très tranché chez les spectateurs. Certains adorent, d'autres détestent et le juste milieu ne semble pas exister. Même au sein d'EcranLarge d'ailleurs, il y a deux camps. Si l'auteur de ces lignes a pris un pied monstrueux en regardant la série, d'autres n'ont manifesté qu'un baillement poli et c'est tant mieux quelque part. Cela enrichit les débats et promet de belles discussions à l'avenir (bon par contre, si on pouvait éviter de s'envoyer du café brûlant au visage cette fois, ce serait sympa).

Tout ça pour dire que, positivement ou négativement, Westworld ne laisse personne indifférent. Et ce n'est pas près de s'arrêter puisqu'il y aura évidemment une saison 2. Mais le grand piège d'un concept pareil, c'est bien évidemment la répétition. En effet, maintenant que le voile est levé, que va-t-il se passer ? Allons-nous découvrir un autre parc et tout recommencer ? Ou alors la série aura-t-elle les bollocks de dynamiter son postulat de base et de nous surprendre ? Grosse question là, complexe et dangereuse pour un show encore très jeune et qui doit faire ses preuves sur la durée.

Cela dit, comme apparemment les producteurs ne sont pas pressés d'embrayer sur la saison 2, cela leur laisse le temps de bien faire les choses. C'est en effet ce que vient de confirmer le comédien Luke Hemsworth, l'agent de sécurité Ashley Stubbs dans la série, au micro de The Independent :

"Ils essayent de bien faire les choses. Ils ne veulent pas refaire ce qu'ils ont fait la dernière fois et, avant d'aller plus loin, ils veulent avoir un plan clair en tête, d'un point A à un point Z et tout ce qu'il y a entre. Avec au moins les scripts de prêt."

Et c'est tout à leur honneur de ne pas plonger dans la précipitation, ce qui mettrait en péril l'édifice entier. Mais c'est aussi pour cela qu'il faudra attendre jusqu'à début 2018 pour découvrir la suite de l'histoire.