Le nouveau jeu Netflix qui va vous empêcher de bosser au bureau

Échapper à la police en collectionnant les paquets de cocaïne comme Pablo Escobar dans Narcos ça vous tente ?

Si vous avez Netflix vous avez sûrement déjà été confronté au binge-watching et terrible dilemme de l’ultime épisode avant de se coucher qui se transforme finalement en nuit blanche. Et bien Netflix a décidé de ne pas mieux vous aider au bureau.

La plateforme de vidéo a mis en ligne un jeu d’arcade qui met en scène quatre personnages des séries Netflix : Pablo Escobar, Marco Polo, Piper Chapman et Mike Wheeler. En cliquant sur un de ces héros, vous allez vous retrouver dans leur univers à devoir collectionner des poulets dans la prison d’Orange is the New Black avec Piper ou échapper au Demogorgon dans Stranger Things.

On n’est pas là pour vous faire perdre votre job mais après une dure semaine de travail, retrouver l’ambiance des seventies au son des musiques de vos séries préférées Netflix c’est franchement cool. Et vous verrez, il y aussi des petit bonus cachés. Pour jouer à l'Infinite Runner Netflix c’est juste ici.