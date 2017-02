Logan Lucky : première photo de Daniel Craig en braqueur blond dans le nouveau Soderbergh

Même si personne n’a vraiment cru à la retraite de Steven Soderbergh, qui a bien dû rester inactif une bonne dizaine de secondes avant de se lancer dans la série The Knick, on est ravis de découvrir la première officielle de Logan Lucky qui signe son retour sur grand écran.

Et pour l’occasion (comme d’habitude en fait) le cinéaste a rassemblé un casting trois étoiles, dont une bonne partie est visible sur cette première photo du film. On retrouve donc au premier plan un Daniel Craig peroxydé et manifestement au milieu d’un cambriolage, flanqué d’Adam Driver et Channing Tatum.

Pour info, le scénario traitera des frères Logan, qui tentent de déjouer une malédiction familiale accomplissant un énorme braquage. Ils seront accompagnés de Katie Holmes, Riley Keough, Katherine Waterston, Sebastian Stan, Hilary Swank, Katherine Heigl et Seth McFarlane. Excusez du peu.

Vivement le 25 octobre donc.