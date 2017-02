Kong est un véritable colosse dans les nouvelles affiches de Skull Island

Avec Kong : Skull Island, Warner mise gros et veut faire de singe géant le héros d’une franchise vouée à se mêler à Godzilla. D’où une promo intense.

Et voici donc deux nouvelles affiches, conçues pour le marché asiatique, où King Kong apparaît, toujours aussi iconique et massif. La première nous permet d’apprécier les proportions gigantesques de ce gorille énervé.

On notera que le second poster le met face à deux personnages, le chasseur interprété par Tom Hiddleston et l’unique personnage féminin du film, incarné par Brie Larson. Mine de rien, on est assez curieux de voir comment ce dernier sera traité. En effet, dans la mythologie de la formidable créature, c’est la fascination pour une femme qui provoque sa perte.

Or, jusqu’à présent Warner n’a absolument pas dirigé la promotion du film dans cette direction, même si le contact physique entre Larson et Kong peut laisser entendre que c’est bien elle qui fera le lien entre des humains décidés à l’abattre et le roi de Skull Island.

Verdict dans les salles le 8 mars.