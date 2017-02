Après Ash vs Evil Dead, Sam Raimi va se perdre dans le Triangle des Bermudes

On ne peut pas tout faire. On ne peut pas nous offrir la meilleure série télé du monde et faire un nouveau film. C'est mathématique. C'est nul, mais c'est comme ça.

Mais là, pour le coup, on ne va rien dire, tant on ne remerciera jamais assez Sam Raimi de nous avoir donné un joyau comme Ash vs Evil Dead, un miracle inespéré alors que notre foi en lui commençait sérieusement à s'étioler. Et on peut dire qu'il y a mis tout son coeur quand on voit le résultat. Et c'est aussi pour ça que cela fait maintenant 4 ans qu'il n'a plus fait de film.

Vous vous doutez bien que si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du biscuit. Le site Heat VIsion vient en effet de révéler que Sam Raimi serait actuellement en train de bosser sur son nouveau long-métrage et que celui-ci se déroulerait dans le Triangle des Bermudes. Vous savez, cette zone bien chelou au large des Caraïbes, où sous-marins, bateaux et avions disparaissent régulièrement sans qu'on sache trop pourquoi. Probablement encore un coup des Russes....

Cela dit, on n'en sait pas davantage sur le projet, si ce n'est qu'il s'agira d'un thriller nimbé de mystère plus que d'un vrai film d'horreur à l'ancienne. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le célèbre Triangle risque d'être pas mal fréquenté ces prochains temps puisque pas moins de trois films sont actuellement en développement autour du même sujet. Le Raimi donc, pour le compte de Skydance Productions, un autre à la Universal et un troisième chez Warner, sans que l'on ait plus de détails.

Bref, ça risque d'être encore un gros bordel pour s'y retrouver, surtout s'ils se tournent et sortent à la même période mais comme le projet de Raimi date de 2013, on se dit qu'il a peut-être plus d'avance que les autres. En tout cas, on attend d'en savoir plus avec impatience.