Ellen Page va enfin combattre des zombies dans The Third Wave

On ne voit plus trop Ellen Page ces derniers temps et c'est bien dommage. Mais ce n'est que temporaire puisque la comédienne aura une place de choix dans le casting du remake de L'Expérience Interdite. Mais, en attendant, elle va poutrer du zombie.

Si on vous dit post-apo, zombies et Ellen Page, à quoi vous pensez automatiquement ? Ben oui, The Last of Us. Evidemment. Bien que la comédienne n'ait aucune implication d'aucune sorte dans le jeu de Naughty Dogs, le personnage d'Ellie s'était grandement inspirée d'elle, à tel point que son design a dû être quelque peu modifié suite à une menace de plainte de l'actrice qui travaillait au même moment sur le nouveau pensum onaniste de David Cage, Beyond Two Souls. Pas forcément son meilleur choix de carrière ni son geste le plus brillant.

Aujourd'hui, le site ScreenDaily nous apprend que la société BAC Films vient d'acheter The Third Wave, premier film de l'irlandais David Freyne d'après son propre script et mettant en scène la comédienne dans un univers à peu près similaire. En effet, on ne peut que penser au jeu vidéo à la lecture du synopsis :

"The Third Wave suit les retombées d'un virus dévastateur qui a transformé les infectés en zombies. L'Humanité se bat pour recréer un semblant de société mais reste profondément divisée entre les non-infectés et ceux qui ont succombés au virus et qui sont toujours hantés par ce qu'ils ont fait. En parallège, l'émergence d'un violent groupe terroriste menace de replonger le monde dans un nouveau chaos."

Tout pareil donc mais en sensiblement différent quand même puisque l'on devrait davantage suivre le versant humain de la catastrophe plutôt que la lutte contre les non-morts. Cela dit, il convient de préciser que The Third Wave n'a absolument rien à voir avec La 5ème Vague, la perlouze avec Chloe Grace Moretz sortie l'an dernier, ce qui est toujours une bonne nouvelle.

Si le film n'a pas encore de date de sortie et n'a révélé pour le moment qu'une seule image, on ne peut qu'apprécier l'ironie de la situation en attendant d'en découvrir plus.