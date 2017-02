James Gunn en dit plus sur l'implication des Gardiens de la Galaxie dans Infinity War

Les Gardiens de la Galaxie 2 sortira sur nos écrans le 26 avril prochain et ce n'est pas peu dire que nous l'attendons de pied ferme. Encore plus après le teasing du Super Bowl. Mais leur aventure suivante arrivera bientôt et elle devrait être sacrément corsée.

Lorsque nous avons appris que Les Gardiens de la Galaxie étaient au casting d'Avengers : Infinity War, on ne peut pas dire qu'on ait été totalement surpris. Si on réfléchit deux secondes, on comprend évidemment tout de suite que c'était le but à terme, puisqu'au final, le MCU ne servait qu'à ça : lancer plein de films sur les héros Marvel pour au bout du compte les réunir dans une seule et même aventure.

Et bien que les Frères Russo soient actuellement en plein tournage, pour une fois Marvel décide de jouer la carte du mystère en n'en révélant que très peu sur ce qui nous attend. Si, d'un côté, c'est une très bonne chose parce que cela ménage un gros effet de surprise, d'un autre cela inquiète quelque peu les fans qui se demandent toujours comment l'équipe va gérer plus de 60 personnages dans deux films sans oublier de nous raconter une vraie histoire.

Cela dit, ils ne sont pas les seuls maîtres à bord puisque, outre l'équipe de production, James Gunn y a une part importante puisqu'il vient d'avouer la semaine dernière sur son compte Facebook qu'il avait une certaine implication dans la préparation du film, et particulièrement dans tout ce qui touchait au traitement de ses Gardiens.

"Oui, je suis producteur exécutif sur Avengers : Infinity Wars. J'ai travaillé très dur avec les Frères Russo, avec Kevin Feige et avec les gars de Marvel, pour m'assurer que chacun des personnages dont j'ai la responsabilité et qui sont dans le film soient traités avec soin et demeurent aussi drôles qu'ils doivent l'être, tout autant qu'honnêtes par rapport à la vision d'origine. Je discute avec les acteurs tous les jours sur le plateau à mesure que la production avance et, jusque là, ça a été une très belle expérience."

S'il fallait encore une preuve que le prochain Avengers était une vraie machine de guerre, la voilà. En tous les cas cela limite grandement la responsabilité des frères Russo sur le film, même si on espère qu'ils ont néanmoins les coudées franches pour s'approprier le film. Parce que si chaque réalisateur d'un film Marvel y occupe la même place que James Gunn, les journées doivent être sacrément longues et compliquées. Réponse le 25 avril 2018.