Tremblez, le remake de Suspiria a terminé son tournage

Il y a des films, on n'a pas trop envie que les studios y touchent pour en faire des remakes, parce que ça ne peut pas être une bonne chose. Comme Suspiria par exemple. Mais on oublie souvent que, notre avis, les studios s'en fichent pas mal.

On ne sait même plus depuis combien d'année on parle du remake de Suspiria, c'est dire si ça fait longtemps. Le remake du chef-d'oeuvre de Dario Argento est passé par tellement d'épreuves qu'on s'étonne même qu'il soit encore capable de bouger. Un temps associé à Isabelle Huppert qui devait en incarner l'un des rôles principaux, on nous a ensuite dit qu'il pourrait devenir une série télé, avant de prendre un nouveau virage. En tout cas, pendant ce temps, nous on était bien contents, ça ne faisait pas avancer l'abominable projet et c'était très bien comme ça.

Enfin, on dit "abominable", on n'en sait rien en fait, si ça se trouve ce sera très bien. C'est juste que bon, se coltiner le remake d'un des chefs-d'oeuvre de l'horreur baroque italienne, il y a mieux pour commencer sa journée. Il n'empêche qu'en dépit de tous ces cafouillis et faux-démarrage, le Suspiria version 2017 existe bel et bien puisque le site Deadline vient de nous apprendre que son tournage était officiellement terminé. Réalisé par l'italien Luca Guadagnino (A Bigger Splash, I Am Love) , il réunira Dakota Johnson, Chloe Grace-Moretz (qui n'a donc pas encore arrêté le cinéma suite à son épiphanie mystique) et Tilda Swinton, sur fond de sang bien rouge à la Mario Bava et de danse classique.

On rappelle pour les plus jeunes et les réfractaires aux ballerines, que le premier Suspiria se passait dans une école de danse de Fribourg, lorsqu'arrivait une étudiante américaine qui découvrait peu à peu que l'établissement était dirigée par des sorcières pas super gentilles. S'en suivait alors une descente aux enfers en réel et fantasmes, sublimée par une utilisation incroyable de la couleur ainsi qu'une musique phénoménale des Goblins. Puisqu'on vous dit que c'est culte...

La nouvelle version, financée en partie et distribuée par Amazon Studios, s'envole à présent pour le European Film Market qui se déroulera à Berlin la semaine prochaine et devrait, si ce n'est nous montrer les premières images du film, au moins nous proposer une affiche et quelques infos croustillantes. En tout cas, on va bien surveiller ça de près.