Le remake de Brisby et le Secret de NIMH a trouvé son réalisateur

Être connecté au Grand Tout, pressentir le Grand Plan de l'Univers, ce n'est pas donné à tout le monde et, généralement, ça nous tombe dessus sans que l'on y soit préparé. N'empêche, sur ce coup, on a eu le nez creux.

Si vous n'avez rien de mieux à faire de votre week-end que de surfer sur EcranLarge (merci au passage, on se fait plein de pognon grâce à vous), vous avez pu voir que samedi et dimanche dernier, nous avons parlé de Brisby et de son réalisateur Don Bluth à l'occasion d'une formidable critique du film ressorti en salles et d'un non moins excellent dossier consacré à l'artiste. Hasard ou plan des Illuminatis, voilà que la petite souris courageuse fait de nouveau la une de l'actualité.

Mais pas forcément pour les bonnes raisons puisqu'on va surtout parler remake. Annoncé il y a deux ans par la MGM, le remake de Brisby et le Secret de NIMH redonne aujourd'hui quelques signes de vie puisque la production vient d'annoncer qu'elle avait probablement trouvé l'homme idéal pour le mettre en boite et qu'il s'agissait de James Madigan. Le site Variety nous informe donc qu'il s'agira de son premier film en tant que réalisateur mais que le bonhomme est loin d'être un débutant puisqu'il a participé, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, au Meg avec Jason Statham et un requin géant, en tant que réalisateur de seconde équipe.

Nous apprenons aussi que le film ne s'appellera pas Brisby et le Secret de NIMH mais Les Rats de NIMH, histoire d'être plus raccord avec les romans de Robert C. O'Brien dont les deux films s'inspirent. Et parce qu'il faut bien qu'on ait des raisons de se plaindre, on nous annonce aussi que ce remake sera un mélange d'images de synthèse et de prises de vues réelles.

Alors, évidemment, le premier réflexe qui nous saisit, c'est le rejet pur et simple. On ne touche pas à Brisby. Mais le projet s'annonce suffisamment intrigant pour que notre petit côté pervers ait envie d'en savoir plus et de voir ce que ça peut donner, pour mieux s'en plaindre après bien entendu. Malheureusement il faudra prendre son mal en patience puisque le projet ne connait pour le moment aucune date de sortie.

