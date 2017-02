Soldado, la suite de Sicario, pourrait en fait être un prequel

Sorti en 2015, Sicario avait soufflé pas mal de monde et prouvé que Denis Villeneuve était aussi à l'aise dans les scènes d'action que dans celles de tension psychologique. Autant dire que la barre est très haute pour la suite. Mais est-ce vraiment la suite ?

Il y a plusieurs mois, nous apprenions avec surprise que Sicario allait avoir droit à un nouveau film, voire même une seconde suite. Mais sans Denis Villeneuve ni Emily Blunt. L'histoire se concentrant davantage sur les personnages de Josh Brolin et Benicio Del Toro. Et, pour bien faire les choses, la production a décidé d'engager Stefano Sollima à la réalisation, le type derrière la série Gomorra et Suburra, donc plus ou moins l'homme de la situation.

Alors que Soldado est sur la fin de son tournage au Mexique, l'un des producteurs du film, Basil Iwanyk, vient d'accorder une interview à Collider où il a fait part d'une étrange révélation en émettant l'hypothèse que Soldado ne serait peut-être pas une suite de Sicario mais un prequel, encore que ce n'est pas sûr :

"Vous n'avez aucune idée du moment où se déroule l'histoire. Si c'est avant ou après Sicario, 5 ans plus tard ou pas, vous n'avez aucun indice. Il n'y a absolument aucune référence au premier film, le monde de Sicario n'est pas si spécifique. Il y est juste question de ces personnages. Et, pour être honnêtes, nous voulions que le public suive ces personnages en temps réel plutôt que d'avoir une exposition avec un panneau "Pendant ce temps à Sicario".

Nous aimons Emily Blunt, personnellement et professionnellement. Elle est incroyable. Tout comme elle était incroyable dans le premier film. Mais je pense que le scénariste a compris qu'il n'y avait plus rien à dire sur son personnage, il n'avait plus nulle part où aller. Taylor Sheridan ne savait pas où la mettre dans l'histoire, et il a pensé que cela ferait moins "suite" si elle n'y était pas. On s'occupe donc juste des personnages de Jos Brolin et Benicio Del Toro. Sans, encore une fois, entretenir la moindre relation avec le premier film. C'est plus un chapitre supplémentaire en quelque sorte."

Il n'empêche que Soldado, par ce procédé narratif risqué, puisse bousculer nos habitudes. Même si on se demande quand même comment ils vont bien pouvoir vendre le film, que tout le monde attend comme la suite de Sicario tout en mettant en avant qu'ils n'ont rien à voir entre eux mais qu'il faut quand même aller le voir. Mais comme Soldado n'a pas encore de date de sortie, nous avons encore le temps. Cela dit, nous sommes impatients.